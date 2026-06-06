Sin freno las muertes en accidentes en Yucatán: suman 107 fallecidos en cinco meses

Mayo se convirtió en uno de los meses más trágicos de la última década en materia de seguridad vial en Yucatán, al registrar 31 personas fallecidas en siniestros de tránsito ocurridos en calles, avenidas y carreteras de la entidad, informó el auditor en seguridad vial René Flores Ayora.

De acuerdo con el especialista, la cifra coloca a mayo entre los periodos más letales de los últimos años y refleja una problemática que continúa cobrando vidas en distintos puntos del estado.

El balance elaborado por Flores Ayora indica que entre el 1 de enero y el 31 de mayo de este año se contabilizaron 107 personas fallecidas en el lugar de los hechos. Sin embargo, advirtió que se trata de una estimación conservadora, ya que no incluye a quienes resultaron lesionados y posteriormente perdieron la vida en hospitales, por lo que el número real podría superar las 155 víctimas.

La estadística muestra además un incremento respecto al mismo periodo de años recientes. Mientras en mayo de 2025 se registraron 22 muertes por hechos de tránsito, durante mayo de 2026 la cifra aumentó a 31, es decir, nueve fallecimientos más.

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Los datos comparativos evidencian que la mayor parte de las víctimas corresponden a usuarios vulnerables de las vías. En mayo de 2023 se reportaron 21 decesos: 12 motociclistas, cuatro peatones, tres ciclistas y dos pasajeros o acompañantes.

Para mayo de 2024 la cifra aumentó a 33 fallecidos, integrada por 22 motociclistas, cinco conductores, cuatro peatones, un ciclista y un pasajero.

En mayo de 2025 se contabilizaron 22 víctimas mortales, distribuidas en 13 motociclistas, cuatro peatones, dos pasajeros y dos ciclistas.

En contraste, durante mayo de este año murieron 31 personas, de las cuales 14 eran motociclistas, nueve ciclistas, cinco pasajeros y tres peatones.

Uno de los datos que más llama la atención es el incremento de ciclistas fallecidos, quienes representaron casi una tercera parte de las víctimas registradas durante el mes.

Motociclistas, el grupo más afectado

El informe acumulado de siniestralidad vial correspondiente a los primeros cinco meses de 2026 confirma que los motociclistas continúan siendo el sector más vulnerable.

Del total de fallecidos registrados hasta el cierre de mayo, 49 eran conductores de motos, seguidos por 16 pasajeros o acompañantes, 14 peatones, 13 ciclistas y 13 conductores de vehículos particulares.

La tendencia coincide con análisis previos realizados en Yucatán, donde los motociclistas concentran históricamente la mayor proporción de víctimas mortales en hechos de tránsito.

Diversos reportes de seguridad vial han advertido que el crecimiento del parque vehicular de motos en la entidad ha venido acompañado de un aumento sostenido en los fallecimientos de este sector.

Un estudio del Observatorio de Seguridad Vial de la Asociación Nacional de Seguridad Vial ubicó a Yucatán entre las entidades con las tasas más altas de mortalidad de motociclistas en el país, una situación que especialistas atribuyen a factores como exceso de velocidad, falta de equipo de protección, imprudencias al conducir y deficiencias en la cultura vial.

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Un problema que sigue creciendo

La cifra alcanzada en los primeros cinco meses del año mantiene encendidas las alertas entre especialistas en movilidad y seguridad vial, quienes insisten en que la mayoría de estos hechos son prevenibles mediante una combinación de infraestructura segura, vigilancia efectiva, educación vial y mayor responsabilidad por parte de todos los usuarios de la vía pública.

Mientras tanto, los números reflejan una realidad preocupante: más de un centenar de personas han perdido la vida en hechos de tránsito en Yucatán durante 2026 y, de mantenerse la tendencia actual, el estado podría cerrar el año con una de las cifras más elevadas de mortalidad vial registradas en los últimos años.