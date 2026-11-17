Tras su derrota en la contienda interna por la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, que representa la virtual candidatura de Morena a la gubernatura de Campeche, Carlos Ucán Yam regresó a su curul en el Congreso del Estado y retomó sus funciones como diputado local, luego de casi tres meses de denunciar que la Mesa Directiva se negaba a dar trámite a su solicitud de reincorporación.

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El legislador morenista rechazó haber exigido el pago de sus dietas correspondientes al periodo que permaneció con licencia, como aseguró su coordinador parlamentario, Antonio Jiménez Gutiérrez, y sostuvo que su regreso no provocará rupturas al interior de la bancada. Afirmó que su petición responde a un procedimiento legal y administrativo, no a una exigencia económica.

Ucán Yam recordó que el pasado 27 de agosto solicitó formalmente su reincorporación, luego de separarse del cargo para participar en el proceso interno de Morena, en el que no resultó favorecido. Sin embargo, acusó que su petición no fue atendida conforme a la normativa legislativa, por lo que consideró vulnerados sus derechos políticos y promovió un juicio de protección ante el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC).

Aunque dijo que será respetuoso de la resolución que emita la autoridad jurisdiccional, aseguró que ya dialogó con el presidente de la Junta de Gobierno y Administración, y que su intención es dejar atrás las diferencias para concentrarse en el trabajo legislativo. Sostuvo que la ciudadanía está cansada de los conflictos entre partidos y también de las confrontaciones internas.

Sobre las versiones de un posible distanciamiento con Morena, descartó cualquier ruptura y aseguró que mantiene su militancia y compromiso con el movimiento, del que recordó haber sido uno de sus fundadores en Campeche y su primer presidente estatal. Incluso calificó como un distractor mediático los rumores sobre una eventual salida del partido.

Finalmente, negó sentirse excluido de las decisiones del grupo parlamentario que encabeza Antonio Jiménez Gutiérrez y aseguró que ya participó en reuniones previas de la bancada. Adelantó que retomará iniciativas que quedaron pendientes y trabajará en nuevas propuestas durante el periodo legislativo, con el argumento de que su prioridad es contribuir al beneficio de Campeche.

JGH