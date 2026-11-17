La atención médica de las 11 personas que resultaron lesionadas durante el incidente con una vaca en la Feria Yucatán Xmatkuil será respaldada por los mecanismos de seguro con los que cuenta el recinto y la exposición ganadera, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades y representantes del sector.

El director de la feria, Alberto “Tito” Basulto Soberanis, informó que los afectados se encuentran fuera de peligro y regresaron a sus hogares después de recibir atención médica. Entre ellos se encontraba una familia, incluidos menores de edad, además de otras dos personas.

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Durante la conferencia de prensa de este martes, el funcionario explicó que los lesionados recibieron atención inicial de los paramédicos y posteriormente fueron trasladados a la Clínica Mérida para una valoración médica.

También indicó que se les practicaron diversos estudios, entre ellos tomografías, cuyos resultados no reportaron afectaciones de gravedad. El personal del recinto permaneció al tanto de los afectados hasta aproximadamente las 23:00 horas, cuando pudieron regresar a sus domicilios.

Cuentan con seguro para atender lesiones

Por su parte, la Asociación de Criadores de Ganado Bovino de Registro informó que dispone de un seguro para cubrir los daños materiales o las lesiones que pudieran ocasionarse por los ejemplares de ganado durante su participación en la exposición.

Este mecanismo está previsto para responder ante situaciones relacionadas con los animales que forman parte de la muestra ganadera. Sin embargo, hasta el momento no se han detallado públicamente los montos de cobertura ni el procedimiento para hacer efectivo el seguro.

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Basulto Soberanis también aseguró que el recinto cuenta con un seguro para atender este tipo de situaciones y cubrir posibles gastos derivados de lesiones.

Los 11 lesionados regresaron a sus hogares

El incidente ocurrió el lunes 16 de noviembre, cuando un ejemplar de ganado salió de su área de exhibición y llegó hasta la zona de los juegos mecánicos, donde se encontraba una gran cantidad de visitantes.

El gobernador Joaquín Díaz Mena explicó que el animal pertenecía al ganado de exhibición y era una vaca mansa. Señaló que las lesiones no fueron ocasionadas por una cornada, sino porque el ejemplar pasó entre los asistentes después de ponerse nervioso ante la concentración de personas.

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Tras lo ocurrido, elementos de seguridad y cuerpos de emergencia intervinieron para controlar al animal y atender a los afectados.

Aunque las autoridades confirmaron que las 11 personas se encuentran fuera de peligro, todavía queda por precisar cómo se realizará la cobertura de los gastos médicos y si las pólizas serán utilizadas para solventar la atención que recibieron los lesionados.