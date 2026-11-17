La música tropical llegará este martes al Teatro del Pueblo de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 con la presentación de Chico Che Chico, quien forma parte de la cartelera artística preparada para esta edición.

El espectáculo está programado para las 21:00 horas, por lo que los asistentes podrán disfrutar de su presentación durante la noche como parte de las actividades de entretenimiento del recinto ferial.

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A diferencia de otros conciertos que requieren boletos especiales, los espectáculos del Teatro del Pueblo son de acceso gratuito. Sin embargo, los visitantes deberán cubrir el costo de entrada general a la feria, establecido en 40 pesos por persona.

La presentación de Chico Che Chico forma parte de la programación que continuará durante los próximos días. Para este miércoles 18 de noviembre está previsto el concierto de Nelson Kanzela, también a las 21:00 horas.