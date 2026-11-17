Quizá porque muchas personas se encuentran en sus respectivos horarios laborales, la recta final del Buen Fin transcurre este martes con baja movilidad en Champotón.

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No obstante, durante un recorrido por diferentes sectores de la cabecera municipal, se pudo constatar que algunos consumidores aprovecharon la temporada de descuentos para adquirir productos para el hogar.

Entre los artículos que compraron se encuentran televisores de plasma, colchones, refrigeradores y hasta ventiladores, por mencionar algunos.

Julio Delgado, empleado de una conocida mueblería local, comentó que las ventas han sido favorables durante esta campaña comercial.

Se espera que en las próximas horas aumente nuevamente la afluencia de compradores interesados en aprovechar los descuentos, que varían dependiendo del establecimiento comercial.

JGH