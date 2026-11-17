Los turistas que permanecieron al menos una noche en Yucatán gastaron un promedio de 3 mil 799 pesos diarios durante el primer semestre de 2026, cantidad que supera en 474 pesos el registro del mismo periodo del año pasado, de acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).

El incremento fue de 14.3% respecto de los 3 mil 325 pesos contabilizados entre enero y junio de 2025, mientras la derrama económica total generada por los visitantes con pernocta alcanzó 9 mil 573 millones de pesos.

Esta última cantidad representó un aumento de 858 millones de pesos, equivalente al 9.8%, frente a los 8 mil 715 millones estimados durante los primeros seis meses del año anterior.

Noticia Destacada Turista de Coahuila muere al llegar a un hospital de Progreso

Las cifras comprenden los gastos relacionados con la estancia de los visitantes, entre ellos hospedaje, alimentación, compras y servicios turísticos, sin considerar el transporte utilizado para llegar a Yucatán desde otros destinos.

Para realizar sus cálculos, Sefotur tomó como referencia una estancia promedio de dos noches por visitante, con base en la ocupación registrada en los establecimientos de hospedaje durante el periodo.

El aumento del gasto diario constituye uno de los principales indicadores del comportamiento económico del turismo, aunque no significa necesariamente que haya crecido en la misma proporción el número de personas que visitaron el estado.

Cambios en el gasto turístico

La comparación histórica muestra variaciones importantes en el dinero que destinan los visitantes a sus estancias en Yucatán.

Durante el primer semestre de 2020, el gasto promedio diario se ubicó en 2 mil 563 pesos, mientras que en 2021 descendió a 2 mil 446, en un periodo todavía marcado por las consecuencias de la pandemia.

Para 2022, la cifra aumentó a 2 mil 622 pesos y en 2023 alcanzó 3 mil 294. Un año después se situó en 3 mil 621 pesos, antes de disminuir a 3 mil 325 durante el primer semestre de 2025.

Noticia Destacada Yucatán refuerza conectividad aérea con tres vuelos directos desde Canadá para el invierno

El registro de 2026 es el más elevado de esta serie, aunque las comparaciones requieren considerar tanto el aumento general de precios como los cambios aplicados en la metodología de estimación.

De hecho, la Sefotur incorporó este año un ajuste en el cálculo del gasto de hospedaje, utilizando información actualizada sobre la cantidad de turistas por habitación ocupada. Por ello, la dependencia advierte que los resultados no necesariamente son comparables de manera estricta con los de ejercicios anteriores.

Los montos también corresponden a pesos corrientes, por lo que el aumento registrado no debe interpretarse íntegramente como un crecimiento del consumo real de los turistas.

La derrama económica estimada permite dimensionar la actividad generada por los visitantes en establecimientos de hospedaje, restaurantes, comercios y otros servicios relacionados con su estancia.

Sin embargo, el indicador no equivale a las ganancias netas de esos negocios ni permite conocer cómo se distribuyen los ingresos entre los distintos municipios y sectores económicos.

Para determinar si el aumento del gasto se tradujo en mayores beneficios para las empresas turísticas sería necesario contrastarlo con las cifras de visitantes, ocupación hotelera, costos de operación e ingresos efectivamente obtenidos.