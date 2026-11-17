El Gabinete de Seguridad federal informó este martes 17 de noviembre que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron y desmantelaron tres laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetamina en Sinaloa y Michoacán.

Durante los operativos, las autoridades aseguraron aproximadamente 2.4 toneladas y mil litros de metanfetamina, además de sustancias químicas y equipo utilizado para la elaboración de drogas sintéticas.

Las acciones se realizaron en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales.

¿Qué aseguraron las autoridades en Sinaloa y Michoacán?

De acuerdo con el reporte difundido por el Gabinete de Seguridad a través de su cuenta oficial de X, los elementos federales también localizaron más de 11 mil litros y dos toneladas de sustancias químicas empleadas en la fabricación de metanfetamina.

En los inmuebles fueron encontrados reactores y otros equipos utilizados para procesar drogas sintéticas, los cuales quedaron inhabilitados como parte de las operaciones.

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La dependencia no precisó la ubicación exacta de los tres laboratorios ni informó sobre personas detenidas durante estas acciones.

Gobierno de Sheinbaum reporta más de 2 mil 800 laboratorios desmantelados

El Gabinete de Seguridad destacó que, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han desmantelado más de 2 mil 800 laboratorios clandestinos y áreas de concentración vinculadas con la producción de metanfetamina en el país.

En Sinaloa y Michoacán, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico, @FGRMexico y autoridades estatales, localizaron e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos para la producción de metanfetamina. Durante las operaciones se aseguraron aproximadamente 2.4 toneladas y mil litros de metanfetamina, más de 11 mil litros y 2 toneladas de sustancias químicas, además de reactores y equipo utilizado para la elaboración de drogas sintéticas. En la administración de la Presidenta @Claudiashein, se han desmantelado más de 2,800 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina. Con estas acciones se interrumpe la producción de millones de dosis de droga que ya no llegarán a las calles ni afectarán la salud de los jóvenes. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 17, 2026

Según las autoridades federales, estas intervenciones permiten interrumpir la fabricación de millones de dosis de drogas sintéticas destinadas a su distribución.

El Gobierno federal señaló que los operativos forman parte de las acciones para combatir la producción de narcóticos y reducir su disponibilidad, particularmente entre la población joven.

IO