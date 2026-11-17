Yucatán se mantuvo entre las entidades con los precios más bajos de gasolina en el Sureste en lo que va de 2026, al encabezar los registros de combustible regular en 13 de los 14 informes revisados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y los de premium en los 14.

En el caso del diésel, las estaciones del estado tuvieron el precio más económico en nueve de los 11 reportes analizados.

En la semana del 3 al 9 de noviembre, el precio más bajo de gasolina regular en la región se encontró en Umán, en una estación Pemex de la calle 16-A número 124, donde se vendió a 23.90 pesos por litro. Mérida tuvo las tarifas más económicas de premium y diésel, con 26.99 y 27 pesos, respectivamente.

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Los registros más bajos de 2026 se localizaron en febrero, cuando la estación Lagas, ubicada en la calle 63 número 302 de Mérida, comercializó la gasolina regular a 23.39 pesos y la premium a 24.69 pesos por litro.

Sin embargo, también hubo establecimientos yucatecos entre los más caros. En agosto, una estación Oxxo Gas de la calle 95-A número 300 con 16 de Circuito Colonias ofreció la premium a 29.29 pesos por litro, con un margen de ganancia de 3.97 pesos, el más elevado identificado en el estado durante los informes revisados.

En gasolina regular, los precios más altos de Yucatán alcanzaron los 24.99 pesos por litro en abril, tanto en Hunucmá como en Mérida. Para el diésel, ninguna estación del estado figuró entre las más caras del Sureste, posición que correspondió a establecimientos de Cancún, donde se reportaron precios de hasta 29.99 pesos.

Mientras Yucatán destacó por sus precios regionales, el comportamiento a nivel nacional mostró diferencias durante el año. La gasolina regular prácticamente no registró variaciones, al pasar de un promedio de 23.57 pesos por litro a principios de febrero a 23.70 en abril y ubicarse en 23.69 pesos en la semana del 3 al 9 de noviembre.

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En contraste, la premium pasó de 25.74 a 28.12 pesos por litro entre principios de febrero y abril, un incremento de 2.38 pesos. Desde entonces se ha mantenido en un rango de entre 28.30 y 28.60 pesos. El diésel también tuvo un repunte, al pasar de 26.37 a 28.80 pesos en el mismo periodo, aunque luego descendió hasta 26.97 pesos en la primera semana de noviembre.

Estos movimientos coincidieron con el encarecimiento del petróleo mexicano, cuya mezcla pasó de 61.93 dólares por barril al cierre de enero a 104.72 dólares al 31 de marzo, según los registros de la Profeco.