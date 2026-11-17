El Gobierno del Estado de Campeche, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Sedeco, dio a conocer nuevas oportunidades laborales en San Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen, con puestos dirigidos a personas interesadas en incorporarse a diferentes áreas de trabajo.

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De acuerdo con las convocatorias difundidas por las autoridades, en Ciudad del Carmen se ofrecen vacantes para desarrollador de negocios, gerente comercial, gerente comercial para el sector público, gerente comercial para el sector privado y supervisor de preventa.

Las personas interesadas en estas oportunidades pueden comunicarse al teléfono 938 382 3937 o acudir al Centro de Convenciones Carmen XXI, en un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas.

Por otra parte, en San Francisco de Campeche se publicaron vacantes para analista administrativo, auxiliar de mantenimiento, recepcionista, repostero y vendedor.

Para solicitar información sobre estos puestos, los aspirantes pueden llamar al 981 811 5764 o acudir a las oficinas ubicadas en la calle 53 número 2, entre las calles 8 y 10, en el Centro Histórico, también de 9:00 a 15:00 horas.

La Sedeco difundió ambas convocatorias como parte de las opciones de empleo disponibles en la entidad. Sin embargo, en los anuncios no se especifican los salarios, requisitos, prestaciones ni fechas límite para postularse, por lo que se recomienda consultar directamente con la dependencia para conocer las condiciones de cada vacante.

JGH