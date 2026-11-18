La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene pendientes de aclaración 60 millones 134 mil 118 pesos del Ayuntamiento de Conkal, encabezado por Linda Margarita Pérez Quijano. La cantidad representa el 100 % de los recursos revisados durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2025, debido a observaciones relacionadas con la comprobación del gasto público.

El organismo federal emitió tres pliegos de observaciones para exigir al municipio la documentación que permita justificar el destino de los recursos.

El señalamiento corresponde a la auditoría 2383, incluida en la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2025, difundida el 30 de octubre. Se trata del primer ejercicio fiscal completo de la administración municipal 2024-2027.

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La ASF identificó deficiencias en los registros contables y presupuestales, así como documentación justificativa y comprobatoria insuficiente para respaldar las operaciones examinadas.

La observación no significa que los 60.1 millones de pesos hayan desaparecido ni constituye, hasta ahora, una resolución definitiva por desvío de recursos. Sin embargo, obliga al Ayuntamiento a demostrar cómo fueron utilizados.

Tres fondos bajo revisión

La mayor cantidad observada corresponde a participaciones federales, con 39 millones 124 mil 491 pesos, equivalentes a aproximadamente el 65 % del total pendiente de aclaración.

Otros 16 millones 262 mil 437 pesos proceden del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), destinado a respaldar obligaciones financieras y necesidades prioritarias de los ayuntamientos, entre ellas la seguridad pública.

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Los restantes 4 millones 747 mil 190 pesos corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun), recursos que deben destinarse a obras y acciones orientadas a atender carencias sociales.

Las tres cantidades suman 60 millones 134 mil 118.18 pesos, registrados por la ASF como pendientes de aclaración. El organismo revisó la totalidad del universo seleccionado para esta auditoría y, en su informe de resultados, no registró observaciones solventadas.

Para determinar si los señalamientos pueden solventarse, será necesario comprobar que las operaciones se realizaron conforme a la normativa y cuentan con los documentos contables, presupuestales y administrativos exigidos.

Alcaldía asegura que ha respondido

El Ayuntamiento de Conkal rechazó que las observaciones representen automáticamente dinero faltante y aseguró que ya proporcionó información adicional para atender los requerimientos federales.

En una respuesta pública difundida el 5 de noviembre, la administración municipal explicó que la auditoría comenzó el 17 de junio y que el 15 de septiembre recibió la notificación para presentar los resultados finales y observaciones preliminares. Según su versión, representantes municipales acudieron el 1 de octubre a las oficinas de la ASF, en la Ciudad de México, donde entregaron documentación relacionada con la revisión.

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La alcaldía sostuvo que posteriormente presentó información complementaria dentro de los plazos establecidos y que se encuentra a la espera de la resolución del organismo fiscalizador.

También argumentó que los montos pendientes de aclaración forman parte de los procedimientos ordinarios de auditoría y no implican, por sí mismos, una determinación definitiva de responsabilidad.

Hasta ahora, la información pública consultada no permite establecer si los tres pliegos quedaron aclarados después de la entrega de documentación que afirma haber realizado el Ayuntamiento.