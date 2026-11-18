Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, se estrecharon la mano este miércoles 18 de noviembre de 2026 en Shenzhen, China, ante la presencia del mandatario chino, Xi Jinping, durante las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El encuentro ocurrió antes de la tradicional fotografía oficial de los líderes participantes en la cumbre, donde los mandatarios intercambiaron algunas palabras.

Las imágenes difundidas del evento mostraron a Trump y Putin saludándose mientras Xi Jinping observaba el encuentro.

Trump y Putin se encuentran en China antes de cumbre trilateral

El saludo entre ambos mandatarios se produjo durante la ceremonia de bienvenida a los representantes de las 21 economías que integran la APEC.

Durante la fotografía oficial, Trump se colocó a la derecha del presidente chino, mientras que Putin se situó a la izquierda de Peng Liyuan, esposa de Xi Jinping.

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Este acercamiento ocurrió un día antes de la reunión trilateral prevista para el jueves 19 de noviembre, en la que participarán los presidentes de Estados Unidos, Rusia y China.

El encuentro será el primero de este tipo entre los tres mandatarios y se desarrollará en un contexto de tensiones internacionales y diferencias comerciales.

¿Qué temas abordarán Trump, Putin y Xi Jinping?

La reunión trilateral ha generado expectativas por las relaciones entre las tres potencias y sus posiciones ante los conflictos internacionales.

Aunque todavía no se ha difundido una agenda definitiva, el encuentro se produce mientras continúan las tensiones por la guerra entre Rusia y Ucrania, así como los desacuerdos comerciales entre Washington y Pekín.

¡Encuentro histórico! Hoy el mundo es tripolar. Así se vivió el momento cumbre de la APEC: el encuentro entre los tres máximos líderes mundiales, Xi Jinping, Trump y Putin, en Shenzhen, China. https://t.co/jcpl94NGJr — Michael Oviedo (@Mike_Oviedo) November 18, 2026

La cumbre de la APEC reúne a 21 economías de Asia-Pacífico y tiene como propósito promover el comercio, las inversiones y la cooperación económica regional.

Por ahora, el saludo entre Trump y Putin constituye un acercamiento protocolario, sin que se hayan anunciado acuerdos derivados de ese intercambio.

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