La competencia nunca se detiene dentro de los circuitos de Exatlón México, donde los atletas de los equipos Rojo y Azul siguen buscando seguir en el reality deportivo.

Esta noche, los dos equipos van a enfrentarse para evitar que uno de sus integrantes tenga que ir al Duelo de Eliminación del próximo domingo, por lo que su prioridad es ganar la Batalla por la Supervivencia.

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¿Quién gana la Batalla por la Supervivencia de Exatlón México?

Los atletas del equipo Rojo llegan con cierta ventaja, pues lograron conservar la Villa 360 de Exatlón México, por lo que están mejor descansados para la Batalla Colosal de esta noche.

Sin embargo, los Azules quieren volver al camino del triunfo, aunque en la Batalla por la Supervivencia, han tenido resultados que les han favorecido, principalmente la semana anterior, donde lograron sumar dos victorias.

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La Batalla por la Supervivencia es una de las más importantes para los atletas de los dos equipos, por lo que van a salir a demostrar que tienen lo necesario para seguir dentro de Exatlón México.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones del reality deportivo las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y en la plataforma de Disney +, la cita es en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

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