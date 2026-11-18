La próxima cosecha de miel está en riesgo para productores de comunidades cercanas a Kantemó, en Tekax, donde nuevos episodios de mortandad de abejas y debilitamiento de colmenas amenazan con dejar sin ingresos a familias que dependen de la apicultura.

Los afectados sospechan de fumigaciones en terrenos agrícolas donde se retomó el cultivo de chile, aunque todavía no existen estudios que confirmen las causas.

El problema podría alcanzar a por lo menos diez apicultores que trabajan en unos 25 apiarios de la zona, según las primeras estimaciones de los propios productores. La cantidad definitiva de colmenas dañadas permanece sin determinar, mientras continúan los recorridos para documentar las pérdidas.

En Mocontún, Roberto Góngora enfrenta una situación preocupante: comparte con dos familiares un apiario de aproximadamente 130 colmenas, de las cuales entre el 60 y el 70 % presentan un debilitamiento considerable. Esto representa entre 78 y 91 colonias cuya supervivencia podría estar comprometida.

“Hay varias colmenas que ya se tronaron y por lo menos un 60 o 70 % que está muy débil. Se puede decir que están agonizando poco a poco”, relató.

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El daño ocurre cuando los apicultores invierten en alimentar y recuperar sus colonias para prepararlas para la temporada de producción de miel, que generalmente comienza entre febrero y marzo.

La pérdida de abejas durante esta etapa también puede reducir la capacidad de las colonias para aprovechar la floración y producir miel, lo que comprometería los ingresos de la siguiente cosecha.

Apuntan a plaguicidas

Los productores relacionan la aparición de abejas muertas con las actividades agrícolas desarrolladas en terrenos próximos a sus apiarios, donde recientemente volvió a sembrarse chile.

Góngora explicó que estos insectos recorren varios kilómetros en busca de alimento, por lo que pueden entrar en contacto con sustancias utilizadas en parcelas cercanas.

“Lo más probable es que sea por las fumigaciones que están haciendo ahorita, que es lo que está afectando. Sí está dañando mucho a todos los que tienen sus apiarios alrededor”, sostuvo.

Los apicultores comenzaron a compartir fotografías y videos de los ejemplares muertos durante los últimos días. También realizaron recorridos por sus terrenos para conocer la magnitud del problema.

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Los reportes incluyen apiarios de Nohcacab y Mocontún, donde los afectados temen que continúe el deterioro de las colonias.

Las lluvias recientes han favorecido la floración y permitido cierta recuperación en algunos apiarios. En otros, advirtió Góngora, las abejas siguen debilitándose.

Un problema que regresa

Los apicultores aseguran que la mortandad no es nueva. Hace aproximadamente seis años comenzaron a registrar afectaciones después del desmonte de unas 40 hectáreas destinadas al cultivo de maíz, soya y sorgo.

Posteriormente, las actividades agrícolas se suspendieron, pero este año se reanudaron con la instalación de sistemas de riego y nuevas siembras.

El cambio preocupa a los productores porque podría permitir ciclos agrícolas sucesivos y, con ello, una mayor frecuencia de aplicaciones de agroquímicos cerca de las colmenas.

“Terminan la cosecha y meten otro tipo de sembrados. Entonces va a ser todo el tiempo, todo el año. Nos van a estar acabando la apicultura poco a poco”, advirtió Góngora.

La preocupación tiene antecedentes en el sur del estado. En junio de 2026, El Colegio de la Frontera Sur difundió los resultados de un estudio sobre otro episodio de mortandad de abejas en Nohalal, también en Tekax, donde se detectó fipronil, un insecticida peligroso para los polinizadores.

Aquella investigación documentó daños en cinco apiarios y pérdidas económicas estimadas en 465 mil pesos. No obstante, sus resultados corresponden a un caso diferente y no permiten atribuir automáticamente a la misma sustancia las afectaciones denunciadas ahora en Kantemó.

Ante la posibilidad de nuevos daños, los apicultores solicitaron la intervención de las autoridades ambientales y agropecuarias para investigar la mortandad, revisar los productos aplicados en los cultivos y establecer medidas de protección.