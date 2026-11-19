La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó este jueves los resultados de la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la cumbre de líderes de APEC 2026, realizada en Shenzhen, China, así como las reuniones bilaterales que sostuvo durante su estancia en ese país.

A través de su cuenta de X, la Cancillería informó que la mandataria ofreció un mensaje a medios acompañada por integrantes de su gabinete para presentar un balance de las actividades realizadas en el marco del foro Asia-Pacífico.

Roberto Velasco destaca política exterior de México

Durante la conferencia, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, aseguró que México mantiene relaciones de amistad con los países del mundo y sostuvo que la política exterior mexicana conserva una tradición de solidaridad, diálogo para la paz y cooperación para el desarrollo.

De acuerdo con el canciller, estos principios permiten al país mantener canales de interlocución y “tender puentes” con distintos gobiernos y pueblos.

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La postura coincide con la línea que la diplomacia mexicana ha mantenido en distintos espacios multilaterales, donde ha promovido el diálogo político y la cooperación internacional.

Sheinbaum presenta resultados de reuniones en China

La SRE indicó que Sheinbaum utilizó el encuentro con medios para informar sobre su participación en la reunión de líderes de APEC y los encuentros bilaterales celebrados durante su estancia en Shenzhen.

México mantiene una agenda de cooperación con China que incluye áreas como salud, innovación, medio ambiente, ciencia y desarrollo sostenible, además de su participación conjunta en foros como APEC y Naciones Unidas.

En Shenzhen, la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) dirigió un mensaje a medios con las y los integrantes del gabinete que la acompañaron, para dar a conocer los resultados de su participación en la cumbre de líderes de APEC 2026, así como de todas las reuniones bilaterales que sostuvo en China, en el marco de este foro. En su intervención, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) reiteró que México mantiene una amistad con todos los países del mundo y una tradición de solidaridad, diálogo para la paz y cooperación para el desarrollo, que permiten tender puentes con todos los pueblos. — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 19, 2026

El mensaje de la Cancillería puso énfasis en que la presencia mexicana en APEC formó parte de una estrategia de diálogo con distintos países de la región Asia-Pacífico y de fortalecimiento de la cooperación internacional.

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