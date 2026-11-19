SANTA MARÍA AZNAR, Uayma.- Ante la situación que presentaba el Centro de Salud de esta comisaría, personal del Ayuntamiento y de la autoridad local se dieron a la tarea de realizar una amplia jornada de limpieza general, a fin de retirar la maleza, la basura, el moho y los criaderos de mosquitos.

El espacio es uno de los más concurridos por los pobladores debido a la necesidad de recibir servicios médicos y, por eso, se debe poner mayor empeño en cuidar que esté en buenas condiciones, higiénico y sin basura.

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Incluso, se habló de formar una comisión entre los vecinos para realizar periódicamente la limpieza de todo el perímetro y dar mantenimiento al sitio para dejarlo en excelentes condiciones.

Deysi Mukul Pech, una de las vecinas, comentó que todos deben contribuir para que el Centro de Salud esté en buenas condiciones, limpio y se elimine la triste imagen de abandono, suciedad y descuido.

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La limpieza la realizaron hombres y mujeres de la comunidad y de la cabecera, quienes se trasladaron hasta la comisaría para desyerbar el perímetro. Asimismo, se resanaron y limpiaron las paredes que estaban llenas de humedad y manchas de moho y de insectos.