El banco estadounidense JPMorgan Chase confirmó este jueves 19 de noviembre un ciberataque contra proveedores externos que trabajan con la institución y que pudo comprometer determinada información de marketing de algunos clientes.

De acuerdo con la entidad financiera, entre los datos potencialmente expuestos se encuentran nombres y direcciones de correo electrónico, aunque el ataque no afectó directamente los sistemas internos del banco ni provocó interrupciones en sus servicios.

JPMorgan descarta afectaciones a sus servicios bancarios

El banco aclaró que el incidente de seguridad es independiente de los problemas que algunos usuarios experimentaron a principios de esta semana para acceder a cuentas o realizar operaciones.

JPMorgan atribuyó esas fallas previas a una actualización de software, mientras que el ciberataque recientemente confirmado estuvo dirigido contra empresas externas que prestan servicios a la institución.

La compañía señaló que contactará directamente a los clientes afectados cuando sea necesario y ofrecerá asistencia, incluida supervisión gratuita de crédito en determinados casos.

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Visa y Mastercard también reportan exposición limitada

El incidente también involucró a proveedores relacionados con Visa y Mastercard, según información divulgada por las propias compañías.

Visa indicó que el ataque afectó a un proveedor externo en la región Asia-Pacífico, pero aseguró que sus sistemas no fueron

comprometidos y que tampoco quedaron expuestos datos de pago como números de tarjetas. Mastercard, por su parte, reportó la exposición de una cantidad limitada de información correspondiente a un grupo de titulares inscritos en un programa específico de beneficios.

La situación ocurre en un contexto de mayor presión sobre proveedores tecnológicos externos. Visa informó esta semana que los incidentes relacionados con terceros aumentaron 62 por ciento durante el primer semestre de 2026 frente al periodo previo.

We have learned that third parties who provide services to the firm were the target of a cyber attack. Based on our investigation so far, we believe the attackers accessed certain marketing data held by those vendors, which may include some customer names and email addresses. There is no disruption to our services. Where appropriate, we will contact affected customers directly and offer support, including complimentary credit monitoring. There is no connection to service disruption some customers experienced earlier this week. — J.P. Morgan (@jpmorgan) November 19, 2026

Investigación sigue abierta

Hasta ahora no se ha informado públicamente qué proveedores fueron comprometidos ni el número total de clientes cuyos datos pudieron quedar expuestos.

Las empresas continúan con las investigaciones para determinar el alcance del ataque y establecer qué información fue obtenida por los responsables. JPMorgan sostuvo que sus operaciones bancarias continúan funcionando con normalidad.

IO