Productores sembrarán alrededor de 30,000 hectáreas de sorgo con el afán de aprovechar los nutrientes de la tierra sin realizar mucha inversión, tras la mala cosecha de soya que hubo este año en la región de Los Chenes, esperando que haya buen mercado y precio del grano en el mes de marzo del próximo año.

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Fernando Catzín Aké, secretario general de la Asociación de Productores de Soya, Sorgo, Maíz y Otros Granos en Los Chenes, indicó que la superficie a sembrar de sorgo este año es inferior a la de 2025, pues el año pasado fueron alrededor de 45,000 hectáreas, pero el campesino, al tener un mal año en sus cultivos de maíz y de soya, se descapitalizó y sembrará menos superficie.

“Tras la trilla de soya que inició a principios del mes de noviembre, los campesinos que tienen la forma de sembrar sorgo lo están haciendo de inmediato para aprovechar los nutrientes que aún tiene la tierra tras la siembra de la soya, que, aunque no hubo buena cosecha, el campesino cumplió con echarle la fertilización adecuada, y eso lo está aprovechando”, indicó.

Las lluvias de noviembre también favorecen la siembra de sorgo. / Mauriel Koh

Además, expresó que con las lluvias del mes de noviembre, y sobre todo las últimas, se está aprovechando para depositar la semilla de sorgo y esperar un periodo promedio de cinco meses para trillar entre marzo y abril.

Mencionó que cultivar maíz en este año osciló entre 12,000 y 15,000 pesos por hectárea, y la soya costó en promedio 6,000 pesos por hectárea.

En cambio, sembrar una hectárea de sorgo resulta muy económico y oscila entre los 2,500 y 3,000 pesos, pues solo se aplicó un pase en el rastreo de la tierra para moverla y sembrar. En ello, solo en el rastreo gastaron 800 pesos más otros 400 pesos en la siembra, que son en total 1,200 pesos, más la semilla que cuesta un bulto de 1,500 pesos; es decir, se gasta en promedio unos 2,500 pesos por hectárea y máximo 3,000 pesos.

Cultivar una hectárea de sorgo cuesta entre 2 mil 500 y 3 mil pesos. / Mauriel Koh

Cuestionado sobre el mercado del sorgo, dijo que cuando abunda la producción el mercado se satura, pero cuando no, sí se encuentra dónde vender, y recordó que este año la tonelada de sorgo se vendió en un promedio de 5,300 pesos, por lo que esperan que su precio de comercialización rebase en 2027 los 6,000 pesos.

Por último, dijo que el mejor año para la comercialización del sorgo fue en 2021 (nota: en el original dice "201", revisar con el reportero si fue 2021 o 2019), cuando la tonelada se vendió en 11,000 pesos, mientras que en 2025 fue de 8,100 pesos la tonelada y en este 2026 descendió a 5,300 pesos.

JGH