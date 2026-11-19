El reporte de una fuga de gas en un tanque estacionario movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes tuvieron que retirar el contenedor del combustible, el cual se encontraba en mal estado, en una situación de riesgo que causó alarma en una parte de la Supermanzana 96.

La emergencia fue reportada al mediodía de este jueves por los vecinos de las calles 8 y 10, cuando detectaron el olor a gas butano y posteriormente se indicó que provenía de un tanque estacionario que se encontraba en la azotea de una de las viviendas.

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Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos en dos unidades y procedieron a verificar el contenedor de gas, el cual presentaba orificios generados por el deterioro de la estructura y esto dejaba escapar su contenido, en un domicilio localizado en la calle 8.

Ante esto, los bomberos procedieron a desconectar el tanque estacionario y lo bajaron por la parte posterior del inmueble, pasando por el patio de una casa de la calle 10, debido a que era la ruta más accesible para realizar la maniobra.

Al momento de retirar el contenedor de gas, una patrulla de la Policía Municipal y una unidad del Cuerpo de Bomberos cerraron la circulación en este punto, para evitar cualquier posible riesgo.

Durante la intervención de los bomberos, los vecinos de las calles aledañas se mantuvieron en el exterior de sus hogares, para evitar algún posible riesgo en su integridad física.