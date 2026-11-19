En el marco del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, decenas de pequeños de los diferentes jardines de niños desfilaron en las distintas calles de esta ciudad, algunos vestidos de revolucionarios, adelitas, soldaditos, deportistas y porristas, entre otros, quienes robaron miradas y los corazones de los presentes debido a lo llamativo de sus diferentes trajes.

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Desde las 8 de la mañana, los alumnos, docentes y padres de familia comenzaron a concentrarse en el estacionamiento del mercado municipal, punto de partida del derrotero. El desfile fue encabezado por elementos de las corporaciones policiales y personal del Ayuntamiento, quienes acompañaron el recorrido para brindar seguridad y mantener el orden durante esta actividad cívica.

El primer contingente fue el del Centro de Educación Inicial Indígena Sasil Uuj, cuyos pequeños, docentes y algunos padres de familia lucieron vestimentas alusivas a la época revolucionaria, entre ellas los tradicionales trajes de adelitas y revolucionarios, arrancando sonrisas y aplausos de los asistentes que disfrutaron de la participación de los pequeñines.

Alumnos, docentes y padres de familia se concentraron desde las 8 de la mañana en el estacionamiento del mercado municipal. / Erik Caamal

Posteriormente, hizo su presentación el Centro de Asistencia Infantil Comunitario Kambal, que sorprendió a los presentes con una estampa representativa del estado de Oaxaca, mostrando parte de la riqueza cultural, las tradiciones y el folclor de esta entidad a través de sus vestuarios y participación durante el recorrido.

De igual manera, el jardín de niños Justo Sierra Méndez presentó un bailable de tabla rítmica, además de la participación de las pequeñas caracterizadas como adelitas, mientras que el jardín de niños Octavio Paz destacó con la participación de padres de familia, docentes y alumnos vestidos de militares, quienes realizaron vistosos ejercicios de entrenamiento que cautivaron a los espectadores.

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El desfile conmemorativo tuvo una duración de poco más de una hora y media, tiempo durante el cual los diferentes planteles educativos presentaron actividades, bailables y representaciones que prepararon durante varios meses. Con esta participación, los pequeños recordaron una de las fechas más importantes de la historia de México, fomentando desde temprana edad el respeto por las tradiciones, la cultura y los acontecimientos que dieron forma a nuestro país.

JGH