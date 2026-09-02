Secretaría de Educación destaca avances en escuelas de Yucatán y anuncia nuevas obras educativas

El ciclo escolar 2026-2027 inició en Yucatán con avances en infraestructura educativa y nuevos programas orientados a fortalecer la formación de estudiantes, informó el secretario de Educación del estado, Juan Balam, durante la conferencia quincenal encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena.

Durante el periodo vacacional de verano se realizaron trabajos de reparación y mantenimiento en 101 escuelas, donde se atendieron 677 solicitudes relacionadas con diversas necesidades de los planteles. El funcionario detalló que entre enero y junio de 2026 se recibieron alrededor de 3 mil reportes, de los cuales 2 mil 886 ya fueron atendidos, con una inversión de aproximadamente 70 millones de pesos.

Los trabajos incluyeron instalaciones eléctricas, pintura, limpieza y mantenimiento de áreas verdes, entre otras acciones necesarias para mejorar las condiciones de los centros escolares. Asimismo, entre las obras concluidas durante 2026 se encuentran la construcción de 24 comedores escolares, un domo y un taller.

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Para lo que resta del año están contempladas 151 acciones de infraestructura, que incluyen la construcción de aulas, baños, talleres, canchas y anexos, además de 24 acciones de mantenimiento mayor en escuelas. Para este paquete se prevé una inversión de 400 millones de pesos, sin considerar los recursos del programa La Escuela es Nuestra, las aportaciones de los municipios y la participación de las propias comunidades escolares.

Planteles Renacimiento Maya

Durante el primer semestre del ciclo escolar 2026-2027 comenzará la implementación del programa Planteles Renacimiento Maya en cinco escuelas de Yucatán. Los planteles participantes serán la Preparatoria Estatal número 13, la Secundaria Técnica número 55, la Secundaria Técnica de Río Lagartos, la Secundaria Técnica de San Felipe y la Secundaria República de México.

El nuevo modelo busca fortalecer la formación de los estudiantes y mantener una educación alineada con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, incorporando herramientas y contenidos relacionados con la tecnología, inteligencia artificial, robótica, identidad y cultura maya, inglés y desarrollo socioemocional.

La propuesta también contempla fortalecer las jornadas escolares mediante talleres y actividades sabatinas, con el objetivo de ampliar las oportunidades de aprendizaje y formación integral de los estudiantes.

Bachillerato Nacional Margarita Maza llegará a siete municipios

Como parte de la estrategia nacional para ampliar el acceso a la educación media superior, Yucatán contará con siete planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza, programa impulsado por la Secretaría de Educación Pública.

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Las nuevas opciones serán de modalidad mixta, flexible e incluyente, con un modelo centrado en los estudiantes, acompañamiento académico y socioemocional, uso de tecnologías educativas y actividades culturales, deportivas y comunitarias.

El esquema contempla una duración de dos años para obtener el certificado de bachillerato y tendrá presencia en Cantamayec, Ixil, Kanasín, San Felipe, Tizimín, donde habrá dos planteles, y Umán.

La inversión para este proyecto será superior a 139 millones de pesos, con un modelo que combinará actividades presenciales, plataforma educativa y formación integral.

Universidad Tecnológica del Mar inicia actividades en Progreso

Otro de los proyectos educativos que avanza en Yucatán es la Universidad Tecnológica del Mar de Yucatán (ATMY), que inició actividades el 31 de agosto en Progreso, como parte de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum para ampliar la oferta de educación superior en la entidad.

La institución contará con instalaciones ubicadas junto al CETMAR 17, proyecto que representa una inversión de 52 millones de pesos. Entre las carreras contempladas se encuentran Agricultura, Gestión Marítimo-Portuaria y Protección Ambiental.

Mientras se construye la sede definitiva, el próximo 7 de septiembre avanzarán las clases en las instalaciones temporales ubicadas en el Parque Científico. Posteriormente comenzarán las obras del plantel permanente en Progreso.

Nuevas sedes de las Universidades para el Bienestar

También se contempla la apertura de tres nuevas sedes de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, como parte de los proyectos anunciados por el gobernador Joaquín Díaz Mena para ampliar las opciones de educación superior en el estado.

De acuerdo con lo informado, en menos de dos años se busca cumplir la meta de crear cinco nuevas instituciones de educación superior, con presencia en Tzucacab, Colonia Yucatán y Chikindzonot, entre las nuevas sedes previstas.

Refuerzan atención a estudiantes de educación especial

El ciclo escolar 2026-2027 también contempla un fortalecimiento de los servicios de educación especial, con la incorporación de nuevas opciones de atención.

Se pondrán en operación servicios en los Centros de Atención Múltiple (CAM) de Hoctún y Acanceh, además de dos Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) en Mérida y el interior del estado.

La Secretaría de Educación de Yucatán destacó que durante este ciclo se brindará atención a 2 mil 966 estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), como parte de las acciones para ampliar la inclusión educativa y fortalecer el acompañamiento especializado en los planteles.