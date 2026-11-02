CCE pide elegir nueva presidencia del INE sin criterios políticos rumbo a elecciones de 2027

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió a la Cámara de Diputados garantizar un proceso transparente e imparcial para designar a la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), ante la importancia que tendrá el organismo en las elecciones de 2027.

Mediante un comunicado difundido este lunes 2 de noviembre, el organismo empresarial señaló que la selección debe realizarse mediante reglas claras, criterios objetivos y mecanismos que permitan verificar cada etapa del procedimiento.

El CCE consideró fundamental que la persona elegida cuente con experiencia comprobada en materia electoral, preparación técnica y honestidad, sin que prevalezcan intereses políticos en la designación.

¿Qué pide el CCE para elegir a la nueva presidencia del INE?

El organismo empresarial hizo un llamado a los legisladores para que el nombramiento respete los principios establecidos en el artículo 41 de la Constitución, particularmente la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

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También solicitó revisar las disposiciones legales necesarias para garantizar la continuidad de las operaciones del INE, así como fortalecer sus mecanismos internos de deliberación y toma de decisiones.

El CCE destacó que la autonomía y confiabilidad de las autoridades electorales son fundamentales para la estabilidad política y la certeza jurídica, condiciones que considera importantes para la inversión y el desarrollo económico del país.

¿Por qué es importante la renovación del INE para las elecciones de 2027?

De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial, en las elecciones de 2027 se renovarán más de 19 mil cargos públicos, entre ellos 500 diputaciones federales y 17 gubernaturas.

📄 COMUNICADO CCE La designación de la nueva presidencia del INE debe realizarse mediante un proceso transparente que fortalezca la vida democrática del país y la confianza ciudadana. 🔗 Consulta nuestro posicionamiento en: https://t.co/bYQYoUvspt https://t.co/GbY84GtYbu — Consejo Coordinador Empresarial CCE (@cceoficialmx) November 2, 2026

Por ello, consideró que el papel del INE y sus aproximadamente 16 mil colaboradores será determinante para la organización de los comicios.

Finalmente, el organismo empresarial insistió en que la renovación de la presidencia del instituto representa una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones electorales y garantizar su independencia frente a intereses políticos.

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