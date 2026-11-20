Elementos de la Policía Municipal de Conkal brindaron apoyo a una adulta mayor que fue localizada desorientada sobre la carretera Chicxulub Puerto–Conkal, en el estado de Yucatán.

De acuerdo con el Ayuntamiento, los agentes activaron los protocolos correspondientes para proteger su integridad. Además, le proporcionaron ropa limpia y artículos de aseo personal, y gestionaron una valoración médica.

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Mediante la coordinación con el Sector Norte, los policías lograron localizar a sus familiares y garantizar que la mujer fuera trasladada de manera segura a su domicilio.

La corporación destacó que estas acciones forman parte de la atención y el acompañamiento que brindan a personas en situación de vulnerabilidad.