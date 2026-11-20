Dos personas, aparentemente un hombre y una mujer, fueron encontradas sin vida la mañana de este viernes en la colonia Carabanchel, en la Supermanzana 106 de Cancún, cerca de las zonas de Tierra Maya y la Supermanzana 259.

El hallazgo fue reportado a través del número de emergencias 911, luego de que se alertara sobre una pareja que se encontraba tirada en el lugar. Al arribar, paramédicos confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales y presentaban, presuntamente, impactos de proyectil de arma de fuego.

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El reporte generó la movilización de elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, se indicó que las víctimas habrían sido abandonadas en ese sitio. Hasta el momento, sus identidades no han sido confirmadas.

Los cuerpos permanecen en el lugar en espera de las diligencias periciales para su levantamiento y traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

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