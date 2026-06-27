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Yucatán / Mérida

Investigan el hallazgo de una cámara oculta en el baño de mujeres del Hospital Regional del ISSSTE en Mérida

Una cámara oculta fue hallada en el baño de mujeres del Hospital Regional “Elvia Carrillo Puerto” del ISSSTE en Mérida.

Por Redacción Por Esto!

27 de jun de 2026

1 min

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La cámara se encontraba oculta en el baño de mujeres del Hospital Regional “Elvia Carrillo Puerto” en Mérida
La cámara se encontraba oculta en el baño de mujeres del Hospital Regional “Elvia Carrillo Puerto” en Mérida / Especial

El Hospital Regional “Elvia Carrillo Puerto” del ISSSTE, en Mérida, informó que tras el hallazgo de una cámara oculta localizada en el sanitario de mujeres del tercer piso de la torre de gobierno, se activaron los protocolos correspondientes para resguardar el área y asegurar el dispositivo.

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La autoridad administrativa de la unidad médica señaló que se brindó acompañamiento y atención a las personas que pudieran haber resultado afectadas por estos hechos, además de que se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades conforme a derecho.

Como parte de las acciones de atención integral, el hospital estableció comunicación con la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) para solicitar su colaboración en el caso, con el objetivo de proporcionar apoyo especializado mediante asesoría jurídica, atención psicológica y acompañamiento institucional a quienes lo requieran.

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El ISSSTE indicó que continuará colaborando con las autoridades encargadas de la investigación y dará seguimiento a las acciones derivadas del proceso, priorizando la protección de los derechos, la integridad y la privacidad del personal, derechohabientes y usuarias de la unidad médica.

La institución reiteró que mantiene una política de cero tolerancia ante cualquier conducta que vulnere la seguridad dentro de sus instalaciones y afecte a quienes forman parte de la comunidad hospitalaria.

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