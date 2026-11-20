La escritora y activista Dahlia de la Cerda generó polémica después de referirse como “perra” y “estúpida” a Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, durante su participación en el coloquio internacional “Los futuros de la democracia: relevo político-generacional en México y el mundo”, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM.

El encuentro se realizó los días 18 y 19 de noviembre en el Auditorio Alfonso Caso de Ciudad Universitaria. De la Cerda participó en la mesa “Juventudes y el futuro de la democracia”, dedicada a discutir el papel de las nuevas generaciones, la literatura y el feminismo en la vida pública.

Durante su intervención, la activista también afirmó que había sostenido varias confrontaciones con Rojo de la Vega y que había considerado denunciarla. En otro momento, hizo una referencia bíblica a Judith y Holofernes al explicar su forma de confrontar a servidores públicos que, desde su perspectiva, actúan de manera inapropiada.

¿Quién es Dahlia de la Cerda?

Dahlia de la Cerda nació y vive en Aguascalientes. En su sitio oficial se presenta como escritora y activista, y señala que creció en colonias populares y que parte de su infancia transcurrió en la sierra de Jalisco. También refiere que estudió Filosofía, aunque no concluyó la titulación por falta de recursos económicos.

Antes de consolidar su trayectoria literaria trabajó, entre otras actividades, en un call center, un bar, una fábrica de dulces y como vendedora en tianguis. Posteriormente desarrolló una carrera centrada en literatura, feminismo, violencia, derechos sexuales y reproductivos, racismo, clasismo, política de drogas y seguridad pública.

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Autora de Perras de reserva y otros libros

De la Cerda es autora de Perras de reserva (2022), Desde los zulos (2023) y Medea me cantó un corrido (2024), publicados por Editorial Sexto Piso.

Su trabajo ha sido traducido a distintos idiomas y ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Cuento Joven Comala 2019. Además, estuvo en la lista larga del Premio Booker Internacional y fue finalista del Premio Ribera del Duero 2023, de acuerdo con la trayectoria que presenta en su página oficial.

También ha publicado textos en medios como El País, Revista de la Universidad de México, El Universal y Malvestida, además de publicaciones internacionales.

Activismo feminista y acompañamiento de abortos

La escritora es cofundadora de Morras Help Morras, colectiva feminista que brinda información y acompañamiento para abortos autogestionados.

En su página señala que la organización participa en labores de defensa de derechos sexuales y reproductivos y en acciones de incidencia institucional. También refiere su participación, junto con otras organizaciones, en litigios relacionados con el acceso al aborto en Aguascalientes.

Dahila de la Cerda se define como defensora de derechos humanos y feminista. En esa condición le llama "perra" y "estúpida" en un foro de la @UNAM_MX a @AlessandraRdlv. Es inadmisible. https://t.co/jVXUkgr7zz — Alejandra Escobar (@AleEsat) November 20, 2026

Participó en coloquio sobre democracia en la UNAM

La UNAM presentó a Dahlia de la Cerda como escritora y activista invitada para discutir el papel de la literatura, el feminismo y las nuevas generaciones en la construcción de una democracia más incluyente.

El coloquio, organizado por el PUEDJS, planteó como ejes el avance de las derechas y ultraderechas, la participación política de las juventudes, las redes sociales y las transformaciones de la democracia contemporánea.

Las expresiones dirigidas contra Alessandra Rojo de la Vega se produjeron dentro de ese espacio académico. Hasta el momento, las palabras corresponden a declaraciones de De la Cerda y no implican por sí mismas la existencia de alguna denuncia o procedimiento legal contra la alcaldesa.

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