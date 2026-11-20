Mientras el Gobierno federal reporta la construcción de cientos de caminos artesanales para mejorar la comunicación entre comunidades indígenas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo continúan fuera de las obras anunciadas.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) reconoció que existen solicitudes de poblaciones mayas, pero todavía no cuenta con proyectos formalmente iniciados en la Península.

Adelfo Regino Montes, director general del organismo, admitió que la incorporación de las tres entidades permanece pendiente y será atendida durante los próximos años, sin precisar fechas, inversiones ni localidades beneficiarias.

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El reconocimiento se dio durante la conferencia matutina del 19 de noviembre, en Palacio Nacional, donde las autoridades federales presentaron los resultados del programa de caminos artesanales.

Según el balance del INPI, entre 2018 y 2025 se construyeron 578 caminos en 17 estados, con una extensión aproximada de 4 mil 394 kilómetros y una inversión acumulada de 21 mil 474 millones de pesos.

Para 2026, el INPI reportó 343 caminos en ejecución, correspondientes a 31 pueblos indígenas. Sin embargo, las comunidades mayas de la Península quedaron fuera.

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Regino Montes confirmó que el Gobierno federal ha recibido peticiones para incorporar a las poblaciones mayas de los tres estados. Sostuvo que las solicitudes forman parte de los asuntos pendientes de la institución y reconoció que será necesario avanzar en su atención.

Una de las alternativas mencionadas por el titular del INPI consiste en retomar como referencia los antiguos sacbés, caminos blancos construidos por los mayas para comunicar ciudades, centros ceremoniales y asentamientos.