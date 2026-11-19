El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, informó que existen solicitudes para desarrollar caminos artesanales en comunidades mayas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, aunque hasta ahora el programa no ha iniciado formalmente en esa región.

La declaración se realizó durante la conferencia matutina de este jueves 19 de noviembre, encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, desde Palacio Nacional.

Caminos artesanales podrían llegar a la Península de Yucatán

Regino explicó que el Gobierno federal tiene pendiente atender las peticiones recibidas en la Península de Yucatán y señaló que el proyecto podría tomar como referencia los sacbés o caminos blancos, construcciones tradicionales asociadas con la cultura maya.

El funcionario indicó que este tipo de caminos ya fue retomado como referencia en algunas zonas vinculadas con proyectos ecoturísticos durante la construcción del Tren Maya.

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Además, planteó que el desarrollo de futuros caminos artesanales deberá considerar el trazado de esta infraestructura ferroviaria.

INPI prevé trabajar el proyecto en próximos años

Adelfo Regino sostuvo que la expansión hacia las comunidades mayas forma parte de los asuntos pendientes del instituto y señaló que será un tema a desarrollar durante los próximos años.

Actualmente, el programa de caminos artesanales se ejecuta principalmente en comunidades indígenas y rurales de distintas regiones del país, mediante asambleas y comités comunitarios que participan directamente en la construcción de las obras.

El INPI ha señalado que este esquema tiene como eje la organización comunitaria y la administración directa de recursos.

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