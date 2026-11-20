La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, señalaron que corresponde a las autoridades informar sobre los detalles de la detención de la exalcaldesa de Solidaridad, Roxana Lili Campos Miranda, y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con su administración.

Cuestionada sobre el arresto de la exfuncionaria, ocurrido la noche del jueves en Ciudad de México, Mara Lezama indicó que la Fiscalía General del Estado será la encargada de dar a conocer la información correspondiente.

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Por su parte, Estefanía Mercado señaló que el Ayuntamiento de Playa del Carmen colaborará con las autoridades, pero consideró importante respetar el debido proceso y mantener la espera de las investigaciones.

La presidenta municipal también informó que la Contraloría lleva a cabo revisiones relacionadas con posibles irregularidades y que existen otros funcionarios bajo investigación.

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"Hay más funcionarios que están investigados... Ese proceso le toca a la Contraloría, a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. En este caso, a ellos les competen estas investigaciones", declaró.

Finalmente, al ser cuestionada sobre la posibilidad de solicitar las penas máximas en caso de que se determine la responsabilidad de Lili Campos, Mercado indicó que el municipio respetará el procedimiento y que corresponde a las autoridades competentes reunir las pruebas y continuar con las investigaciones.