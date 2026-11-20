El suministro de agua potable para Mérida y su zona metropolitana, así como la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, fueron los proyectos estratégicos que el gobernador Joaquín Díaz Mena revisó con autoridades del Gobierno federal.

En materia hidráulica, el mandatario se reunió con el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, para revisar las obras contempladas en el Plan Bienestar Metropolitano, que busca mejorar el abasto y la presión en la red de agua potable, ampliar el saneamiento y proteger el acuífero.

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Las acciones están dirigidas a colonias y comisarías de Mérida y municipios conurbados que arrastran rezagos en estos servicios. El abastecimiento y la calidad de la distribución del agua son necesidades centrales para las familias.

El plan contempla una inversión de 4 mil 490.9 millones de pesos durante tres años e incluye, además de agua, seguridad y movilidad.

Mayor calado

En otro encuentro, Díaz Mena y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, revisaron los avances de la tercera fase de ampliación del Puerto de Altura de Progreso, obra federal que comenzó recientemente.

Esta etapa contempla el dragado de más de tres millones de metros cúbicos, mediante la draga Fernando de Magallanes, y la ampliación de la superficie portuaria de 34 a 114 hectáreas. Se construirán dos plataformas de 40 hectáreas cada una para permitir el ingreso de embarcaciones de mayor tamaño, agilizar el movimiento de mercancías y generar más empleos. Se busca ampliar la capacidad logística del puerto.

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Las dos primeras fases ya concluyeron. La inicial, ejecutada por el Gobierno del Estado con una inversión de mil 630 millones de pesos, permitió aumentar la profundidad del canal de navegación de 11.75 a 13.30 metros. La segunda contó con una inversión privada de 948 millones de pesos, a cargo de SSA Marine México, y comprendió el dragado de la zona de cruceros.

El gobernador y el titular de la Semar acordaron mantener la coordinación para procurar que los trabajos avancen conforme al calendario y con el menor impacto para la población.