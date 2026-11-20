El titular de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Walther Patrón Bacab, confirmó su renuncia definitiva al cargo para participar en el proceso interno del partido Morena y buscar la Coordinación Distrital Local en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, movimiento que lo perfila como virtual candidato a la diputación local por el Distrito 01, con sede en la capital campechana.

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En conferencia de prensa, el funcionario anunció que este viernes realizará su registro en línea, al ser la fecha límite establecida para participar en el proceso, por lo que dedicará la jornada previa a concluir los pendientes administrativos de la dependencia. Aclaró que no solicitará licencia, sino que presentará una renuncia definitiva para incorporarse de lleno a las actividades políticas y territoriales del partido.

Agradeció a la titular del Poder Ejecutivo por la confianza depositada durante su gestión y sostuvo que su decisión responde al compromiso de trabajar en la defensa de la Cuarta Transformación y la soberanía nacional. Aunque reconoció que podría haber otros aspirantes al mismo encargo, descartó que se trate de una competencia y llamó a mantener la unidad dentro del movimiento.

Patrón Bacab defendió los resultados de su paso por Comunicación Social al asegurar que logró reducir la posición de Campeche del quinto al lugar 25 a nivel nacional en gasto de comunicación. También destacó el crecimiento de las plataformas digitales de la dependencia, cuya cuenta recibió con menos de 40 mil seguidores y que, según afirmó, actualmente figura entre las mejor calificadas del país.

Asimismo, enumeró actividades y estrategias de difusión como los Jaguar Games, Mamá Jaguar, los eventos culturales y de emprendimiento gratuitos, además del programa Martes del Jaguar, con los que aseguró haber fortalecido la comunicación institucional y la cercanía con la ciudadanía. También afirmó que la gobernadora se encuentra en segundo lugar nacional entre mandatarios de Morena por crecimiento de sus cuentas digitales.

Sobre quién asumirá la titularidad de la Unidad de Comunicación Social, indicó que será la propia gobernadora quien lo anuncie en su momento, mientras que descartó tener conocimiento de otros funcionarios del gabinete que pretendan separarse de sus responsabilidades.

Finalmente, aseguró que su salida no representa una despedida de los medios de comunicación, sino el inicio de una etapa en la que dejará el escritorio para concentrarse en el trabajo de territorio, ahora desde las filas de Morena y con la mira puesta en la representación del Distrito 01 en el Congreso del Estado.

JGH