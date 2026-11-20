El Ayuntamiento presentó la campaña En Mérida tienes una aliada que te escucha, cree y actúa, con el propósito de sensibilizar a la población y fortalecer la prevención, detección y atención de la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres.

La estrategia, impulsada por el Instituto de las Mujeres, busca involucrar a familias, docentes, personas cuidadoras y comunidades en la identificación de señales de alerta y la atención de posibles casos.

La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada señaló que la iniciativa busca facilitar la orientación y canalización de las mujeres que necesiten presentar denuncias ante la Fiscalía.

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A su vez, la directora del Instituto de las Mujeres, Yahayra Centeno Ceballos, explicó que la campaña se sustenta en tres acciones: escuchar, creer y actuar. Esto implica generar espacios de confianza para que las víctimas puedan hablar, escuchar sus testimonios sin juzgarlas ni responsabilizarlas y buscar protección y acompañamiento profesional.

Entre las actividades programadas se encuentran pláticas de sensibilización en centros educativos, brigadas informativas y acciones comunitarias para acercar a la población herramientas de prevención. También se llevarán a cabo el conversatorio Detectar, Escuchar y Acompañar, en coordinación con la Facultad de Enfermería de la UADY; la charla virtual Sumando Aliadas, y el taller Reflexiones sobre la violencia.

Como parte de la conmemoración del 25 de noviembre, se iluminará el Palacio Municipal y se presentará la obra de teatro No Controles, que abordará distintas manifestaciones de violencia. Asimismo, se llevará a cabo el bazar Aliadas para Emprender, dirigido a impulsar la autonomía económica de las mujeres, además de entregar la insignia del programa Mujeres Seguras al Cedis Dunosusa, en reconocimiento a su participación en la construcción de espacios seguros.

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La campaña también contempla la difusión de materiales dirigidos a niñas, adolescentes, mujeres y personas cuidadoras sobre consentimiento, límites personales, derechos sexuales y mecanismos para solicitar ayuda.

Entre las recomendaciones para atender una revelación de violencia sexual están escuchar sin presionar, creer el testimonio, evitar culpar o interrogar y priorizar la seguridad de la víctima.

El Instituto de las Mujeres ofrece atención psicológica, jurídica y de trabajo social gratuita en cuatro sedes de Mérida. Además, mediante Línea Mujer brinda orientación y acompañamiento las 24 horas, a través del teléfono 800 455 7672.