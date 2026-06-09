ATY confirma reducción de unidades Va y Ven en Mérida: estas son las 9 rutas afectadas

La operación del sistema de transporte Va y Ven en Mérida continúa este martes con afectaciones parciales luego de que un grupo de empresas concesionarias retirara temporalmente parte de sus unidades, informó la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY).

De acuerdo con el organismo, actualmente circula el 71% de la flota total, es decir, 7 de cada 10 camiones permanecen brindando servicio en la ciudad y su zona metropolitana. La autoridad aseguró que ninguna ruta ha sido suspendida por completo y que el servicio se mantiene activo para evitar que los usuarios queden sin opciones de movilidad.

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La ATY indicó que mantiene diálogo con las empresas concesionarias para restablecer la operación total “a la brevedad” y reducir las afectaciones a miles de pasajeros que utilizan diariamente el sistema Va y Ven.

Rutas del Va y Ven con menos unidades en Mérida

Aunque todas las rutas continúan operando, algunas presentan una reducción temporal de unidades, por lo que podrían registrarse mayores tiempos de espera durante este martes. Las rutas afectadas son:

Ruta 55 Mérida – Cholul

Ruta 63 Copó – La Isla

Ruta 64 Gran Plaza – Montes de Amé

Ruta 72 Tec MID – Facultad de Ingeniería – Las Américas II

Ruta 73 Av. Tecnológico – Siglo XXI – The Harbor – Las Américas II

Ruta 91 Juan Pablo II – Las Palmeras Caucel – Paseos de Caucel 2da Etapa

Ruta 114 Piedra de Agua

Ruta 702 Circuito Poniente, Plazas y Universidades

Ruta 10003 Circuito Metropolitano Exterior

Ruta 10004 Circuito Metropolitano Interior

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Usuarios en redes sociales han reportado mayores tiempos de espera y saturación en algunos paraderos, principalmente en horarios de alta demanda.

ATY monitorea operación del Va y Ven en tiempo real

La Agencia de Transporte de Yucatán señaló que el Centro de Control y Monitoreo supervisa en tiempo real la operación de las unidades para atender incidencias y mantener el servicio en funcionamiento.

Además, recomendó a los usuarios consultar los canales oficiales de la ATY antes de salir de casa para verificar el estado de las rutas y tomar previsiones ante posibles retrasos.

Hasta el momento no se ha informado cuánto tiempo permanecerá la reducción de unidades ni si podrían sumarse más rutas con afectaciones en las próximas horas.