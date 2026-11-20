Un nuevo reporte sobre conducción peligrosa encendió la preocupación entre automovilistas que transitan por la carretera Mérida-Progreso, luego de que un Tesla gris fuera captado circulando en sentido contrario durante la madrugada de este viernes.

De acuerdo con el testimonio difundido en redes sociales, el hecho ocurrió alrededor de las 3:45 horas. El conductor que realizó la denuncia señaló que intentó advertirle al automovilista mediante cambios de luces; sin embargo, presuntamente este respondió lanzándole el vehículo, sin modificar su trayectoria.

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El denunciante indicó que solicitó apoyo a través del número de emergencias 911, aunque aseguró que no observó patrullas en el tramo. Según su relato, el Tesla continuó avanzando en sentido contrario hasta subir el puente ubicado en la entrada a Komchén.

El caso generó inquietud debido a que ocurre después del accidente fatal registrado recientemente en esta misma carretera, donde una mujer perdió la vida en un choque presuntamente relacionado con un vehículo que circulaba en sentido contrario.

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Ante estos hechos, usuarios de redes sociales cuestionaron la vigilancia en la vialidad y solicitaron mayor presencia de las autoridades para evitar nuevos percances.