Guasave, Sinaloa, amaneció este sábado 21 de noviembre de 2026 en aparente calma, aunque persiste la incertidumbre entre sus habitantes tras los hechos de violencia registrados en el municipio, que incluyeron vehículos incendiados y afectaciones a la circulación.

A través de redes sociales y grupos de WhatsApp, trabajadores, familias y automovilistas solicitaron información sobre las condiciones de seguridad, la reapertura de carreteras y la posibilidad de retomar sus actividades cotidianas.

La principal preocupación se concentra en conocer si existen condiciones para circular entre las comunidades y la cabecera municipal, así como en determinar si las empresas mantendrán sus jornadas laborales.

¿Qué carreteras de Guasave están abiertas tras los hechos de violencia?

En el grupo de Facebook Subastas Guasave, una persona solicitó información sobre el tránsito desde Las Glorias hacia la ciudad, después de quedar varada con menores de edad.

El usuario preguntó si los vehículos incendiados ya habían sido retirados y si era posible utilizar nuevamente esa vía.

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Otros habitantes señalaron dificultades para comunicarse con los servicios de emergencia, mientras continuaban las dudas sobre el estado de las carreteras.

Hasta el momento, los reportes citados no permiten confirmar que todas las vialidades afectadas hayan sido reabiertas.

¿Hay suspensión de actividades en Guasave este sábado?

La incertidumbre también alcanza a trabajadores que desconocen si deberán presentarse a sus centros laborales.

Los habitantes han solicitado información a autoridades municipales, Protección Civil, organismos empresariales y empleadores.

Entre las suspensiones confirmadas se encuentra la de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (JUMAPAG), que informó que no habría actividades laborales.

Así quedó una tienda Oxxo en las cercanías de la central de autobuses de Guasave. Esto se suma a la terrible colección de violencia en Sinaloa que antes era casi acaparada por Culiacán, pero que desde el año pasado ya se esparce en el sur y ahora en el norte. https://t.co/MkwBOyqLeF — Aarón Ibarra (@aarontuit) November 21, 2026

Aunque durante las primeras horas del sábado no se reportaban detonaciones en la zona centro y sectores habitacionales del sur, la población permanece atenta a posibles nuevos incidentes.

Por ahora, los habitantes esperan información oficial que permita conocer las condiciones de seguridad y movilidad en el municipio.

IO