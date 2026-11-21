Un hombre de 69 años fue encontrado sin vida la mañana de este sábado en calles del fraccionamiento Pedregales de Lindavista, al poniente de Mérida, lo que movilizó a paramédicos y elementos de seguridad pública.

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El hecho ocurrió sobre la calle 19, entre 44 B y 44 C, donde una familiar encontró al adulto mayor tendido e inconsciente junto a un muro. De acuerdo con los primeros reportes, momentos antes lo había visto dentro de su vivienda escuchando música, por lo que le sorprendió encontrarlo posteriormente en esas condiciones.

Tras solicitar ayuda a los números de emergencia, al lugar acudieron paramédicos, quienes valoraron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, trascendió que el adulto mayor vivía solo y padecía diabetes, por lo que no se descarta que el fallecimiento estuviera relacionado con algún problema de salud. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la causa de la muerte.

Elementos de las autoridades acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias del fallecimiento. La causa será establecida por las instancias competentes.

JGH