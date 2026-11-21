La directora general del Sistema DIF Yucatán, Shirley Castillo Sánchez, anunció su renuncia al cargo y confirmó que buscará participar en el proceso interno de Morena para contender por el Distrito VII local en las elecciones de 2027.

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La funcionaria hizo pública su salida este sábado durante la entrega de apoyos a la Escuela para Mayores, en presencia del gobernador Joaquín Díaz Mena y de la presidenta honoraria del DIF Yucatán, Wendy Méndez Naal.

Después de dar a conocer su renuncia, Castillo Sánchez informó que participará en el proceso interno de Morena con la intención de buscar una candidatura por el Distrito VII local.

En entrevista, agradeció nuevamente la confianza depositada por el gobernador y la presidenta honoraria del organismo. Señaló que durante los dos años que estuvo al frente de la dirección pudo alcanzar logros notables y apoyar a quienes más lo necesitan.

Sobre el trabajo realizado en territorio, agregó que la experiencia adquirida le permitirá continuar aportando a la sociedad yucateca, aunque ahora desde un cargo de elección popular.

¿Quién ocupará su lugar?

Tras la renuncia de Castillo Sánchez, queda pendiente conocer quién será designado para ocupar la dirección general del DIF Yucatán. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su relevo.

El directorio público del Gobierno estatal todavía muestra a Shirley Castillo como titular del organismo, aunque no se ha confirmado si permanecerá en el cargo durante el proceso de transición o cuándo se hará efectivo su reemplazo.

Su salida representa un movimiento en el gabinete estatal y abre una nueva etapa en sus aspiraciones políticas, ahora con la mira puesta en el proceso electoral de 2027.

JGH