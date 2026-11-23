Por su escasez ante un mal año en el que los cultivos se siniestraron en un 80 por ciento, el precio de compra-venta de la chigua llegó a los 45 pesos el kilogramo al iniciar su comercialización con los “coyotes”, aunque ese precio de comercialización podría, en dado caso, aumentar, señalaron productores cheneros, quienes dijeron que el siniestro no solo se dio en cultivos de maíz y de soya, sino también de chigua.

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Los productores Manuel Francisco Chí Chan, originario de la comunidad de El Poste, y Federico Chan Caamal, de la cabecera municipal, señalaron que el precio de comercialización de la pepita ha alcanzado los 45 pesos el kilogramo, dado que, por su escasez ante el siniestro de muchos cultivos de calabaza, su precio de compra-venta ha estado “más o menos”.

Coincidieron en que la chigua el año pasado no pasó de 33 pesos, aunque mejoró porque al inicio de su venta fue de 27 pesos y solo aumentó seis pesos en un año. Aunque, al final del corte de la calabaza y quienes sembraron atrasados, vendieron su producto en 24 pesos, es decir, se desplomó nueve pesos el kilogramo, pero esto solo fue para unos cuantos productores.

El año pasado, el kilogramo de chigua llegó a comercializarse en 33 pesos. / Mauriel Koh

Revelaron que, en este año, no se obtuvo buena producción de chigua y su volumen fue muy escaso, y eso ha dado lugar a que su precio de comercialización mejore literalmente, porque en el mes de octubre, cuando algunos productores empezaron a vender, su costo fue de 33 pesos el kilogramo.

Sin embargo, casi un mes después del inicio del corte de la chigua, su precio ha mejorado porque aumentó ya 12 pesos por kilogramo, y los productores dijeron que esperan que el precio mejore en los últimos días del mes de noviembre y a principios de diciembre, e indicaron que con 50 pesos el kilogramo estaría bien pagado el esfuerzo y el trabajo de los campesinos.

Por último, mencionaron que son los coyotes los que más se benefician en la compra-venta de la chigua, porque ellos ponen el precio y, cuando se ponen de acuerdo, lo desploman.

JGH