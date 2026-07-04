El Mundial no impulsa al turismo en Yucatán; hoteleros tienen esperanza en las vacaciones

La Copa Mundial de Futbol no generó el incremento de visitantes que esperaba la industria turística de Yucatán. Lejos de traducirse en una mayor ocupación hotelera, el torneo ha coincidido con un periodo de baja demanda, por lo que empresarios y autoridades concentran ahora sus expectativas en las vacaciones de verano y en el mercado nacional para revertir la tendencia.

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán (AMHY), Juan José Martín Pacheco, reconoció que el sector atravesó semanas complicadas y que el campeonato mundial no produjo el efecto positivo que muchos prestadores de servicios anticipaban.

“Venimos de una temporada muy difícil y augurábamos que íbamos a tener con el futbol alguna ocupación y no fue así”, señaló el dirigente empresarial, quien expresó confianza en que este mes aumente la llegada de visitantes conforme avance el periodo vacacional.

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Explicó que el verano representa una de las principales oportunidades para la actividad turística del estado, ya que miles de familias mexicanas acostumbran viajar durante estas fechas. En ese contexto, destacó que Yucatán ofrece una combinación de atractivos integrada por su patrimonio histórico, gastronomía, infraestructura hotelera y zonas arqueológicas, factores con los que buscan atraer a visitantes nacionales.

Martín Pacheco subrayó que los hoteles mantienen programas permanentes de capacitación para su personal en áreas como atención al cliente y primeros auxilios, con el propósito de fortalecer la calidad del servicio durante la temporada alta.

Resultado adverso

La evaluación del sector privado coincide con la visión de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur). Su titular, Darío Flota Ocampo, indicó que desde un principio no se esperaba que el Mundial atrajera una cantidad importante de turistas hacia Yucatán, al no ser una sede del torneo.

Incluso, explicó que el desempeño de la Selección Mexicana habría influido para que numerosas familias decidieran aplazar sus vacaciones con el fin de seguir los partidos, situación que retrasó la salida de viajeros hacia distintos destinos turísticos del país.

El funcionario confió en que ese comportamiento cambie una vez concluida la participación del representativo nacional y estimó que durante julio la ocupación hotelera pueda ubicarse por encima del 60%, porcentaje superior al promedio anual de entre 52 y 54%. Para alcanzar ese objetivo, la dependencia mantiene campañas de promoción enfocadas principalmente en el mercado nacional, con énfasis en ciudades con vuelos directos hacia Mérida como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla y Veracruz.

Flota Ocampo también descartó que la baja ocupación responda a un incremento en las tarifas hoteleras. Entre los factores que han incidido mencionó la reducción del turismo carretero por problemas de seguridad en algunos tramos del país, además del impacto temporal generado por el Mundial.

Pese al escenario que enfrenta la hotelería, el movimiento aéreo mantiene una evolución favorable. El titular de Sefotur destacó que el aeropuerto de Mérida continúa registrando aumentos en el flujo de pasajeros respecto al año anterior.

Flagelo de la informalidad

A su vez, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Mérida, Enrique Molina Casares, afirmó que los encuentros de la Selección Mexicana impulsan el consumo en restaurantes, establecimientos de alimentos, bebidas y comercios especializados en artículos deportivos, debido a las reuniones familiares y entre amigos para seguir los partidos.

Aunque la cámara empresarial no implementó promociones específicas relacionadas con la Copa del Mundo, llamó a la ciudadanía a realizar sus compras en negocios formalmente establecidos y aprovechar las ofertas disponibles.

Asimismo, manifestó preocupación por el aumento del comercio informal en la venta de productos alusivos al torneo, por lo que exhortó a privilegiar establecimientos que cumplen con obligaciones fiscales, laborales y de operación, además de ofrecer mayores garantías a los consumidores.