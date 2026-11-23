Raciel López Salazar, fiscal general de Quintana Roo, confirmó que tras nueve horas de audiencia, un juez vinculó a proceso a Lili Campos, ex presidenta municipal de Playa del Carmen.

Dio a conocer que se determinó la prisión preventiva y cuatro meses para concluir las averiguaciones complementarias.

Asimismo, indicó que hay más funcionarios involucrados, ya que se intentó presentar como evidencia a favor fotos duplicadas del servicio que dio una empresa de lavado de vehículos.

Además, hay otros expedientes en los que estaría relacionada la ex presidenta municipal, pero por las investigaciones por el momento no se podría dar mayores detalles.