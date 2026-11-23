Un fuerte accidente de tránsito se registró la madrugada de este lunes en el cruce de las avenidas Nicolás Bravo y Maxuxac, en la ciudad de Chetumal, y movilizó a cuerpos de emergencia y a elementos de seguridad vial hacia uno de los puntos de mayor circulación de la capital quintanarroense.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance involucró a un taxi con número económico 1996 en cuyo interior viajaba una persona que habría quedado inconsciente a consecuencia del impacto con una camioneta.

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Tras el aviso a los números de emergencia, al sitio acudieron paramédicos de la Asociación Libre de Brigadas de Auxilio y Trabajos de Rescate Operativo en Siniestros (ALBATROS), quienes brindaron la atención inicial a la persona lesionada. Las valoraciones médicas se realizaron en el lugar, con el fin de estabilizarla antes de cualquier movimiento.

De manera paralela, arribaron agentes de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordonaron el área y ordenaron la circulación vehicular para facilitar las labores de auxilio y evitar riesgos adicionales para otros conductores y peatones.

Agentes de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar para acordonar el área / Especial

Según se informó, será personal de la SSC el encargado de esclarecer las causas del accidente y de realizar el deslinde de responsabilidades entre las partes involucradas debido a que en la zona existen semáforos.

Para ello, los uniformados levantarán el peritaje correspondiente, que incluye el registro de la posición final de las unidades, los daños materiales y las circunstancias en que ocurrió el choque, información que será integrada al reporte oficial.

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Por su parte, los paramédicos de ALBATROS prevén trasladar al lesionado al hospital más cercano, donde recibirá atención especializada y se determinará la gravedad de sus lesiones.

En ese contexto, las autoridades de tránsito suelen reiterar a la población la importancia de respetar los señalamientos, moderar la velocidad y mantener la atención al volante, sobre todo en zonas de confluencia vial.