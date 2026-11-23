Cuatro años después del incendio que dañó el Teatro José Peón Contreras, uno de los principales recintos culturales de Yucatán, su restauración integral continúa sin fecha de inicio ni presupuesto definido, pese a que desde 2023 se han anunciado proyectos de recuperación y posibles plazos de reapertura que no se han cumplido.

La secretaria de la Cultura y las Artes, Patricia Martín Briceño, informó que el Gobierno del Estado mantiene los estudios técnicos para determinar las condiciones del inmueble, cuyo deterioro no se limita a los daños ocasionados por el fuego, sino que incluye problemas acumulados durante décadas por falta de mantenimiento.

La funcionaria explicó que la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar encabeza el diagnóstico y la evaluación del edificio, mientras que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) participa en la revisión de los elementos patrimoniales afectados, en particular, la cúpula.

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Sin embargo, reconoció que todavía no existe una fecha para comenzar las obras. Será hasta que concluyan los estudios cuando puedan establecerse los costos, las necesidades de intervención y los plazos de ejecución.

El siniestro ocurrió el 1 de noviembre de 2022 y afectó la cúpula central, el tercer nivel de palcos, corredores próximos a la cabina de sonido y algunas luminarias del vestíbulo. Aunque las galerías reabrieron durante 2023, la sala principal permanece fuera de servicio para espectáculos.

En octubre de 2023, el Gobierno estatal anunció un proyecto ejecutivo de rehabilitación y una inversión prevista de 120 millones de pesos. Sin embargo, en agosto de 2025 se convocaron nuevos procedimientos para contratar estudios técnicos, dos de los cuales fueron declarados desiertos al mes siguiente.

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También cambiaron las previsiones de reapertura. En enero de 2025, la propia titular de Sedeculta estimó que el recinto podría volver a funcionar en noviembre de ese año. Posteriormente, autoridades del INAH plantearon que los trabajos relacionados con los daños del incendio podrían concluir a principios de 2026. Ninguno de esos plazos se cumplió.

En mayo pasado, el INAH reconoció que aún no disponía de un proyecto ejecutivo definitivo ni de recursos asignados para iniciar la intervención física. Señaló que su participación corresponde principalmente a la supervisión técnica y normativa, mientras que el financiamiento dependerá en buena medida del Gobierno estatal.