Teatro Peón Contreras de Mérida podría reabrir en dos años tras obras de mantenimiento por el incendio

Los trabajos en la cúpula del Teatro José Peón Contreras están próximos a concluir, con fecha estimada de finalización entre finales de julio y agosto próximo, informó la subsecretaria de Desarrollo Cultural del Gobierno de México, Marina Núñez Bespalova.

Detalló que, tras el dictamen técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se realizaron las inversiones para intervenir la zona afectada por el incendio ocurrido en noviembre del 2022, y actualmente los trabajos se concentran en la reconstrucción de la cúpula, la cual estaría terminada “este mes o el siguiente”.

Indicó que la Federación mantiene una coordinación permanente con el Gobierno del Estado para definir las siguientes fases de la restauración del inmueble, por lo que ya se integró un comité en el que participan autoridades estatales, incluida la Secretaría de Obras Públicas. A partir de este grupo se establecerán las etapas de intervención del recinto.

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Más que el incendio

La funcionaria subrayó que las labores no se limitarán a reparar los daños ocasionados por el incendio. “No nada más es la parte quemada, estamos hablando de un espacio que no tuvo el mantenimiento necesario y que trae históricamente un rezago en ese sentido”, señaló.

Añadió que los gobiernos federal y estatal coinciden en la necesidad de recuperar de manera adecuada el considerado principal teatro del estado.

Por su parte, la secretaria estatal de la Cultura y las Artes de Yucatán, Patricia Martín Briceño, indicó que se han realizado reuniones intersecretariales con dependencias estatales y que hace apenas diez días se llevó a cabo la más reciente, y explicó que la propuesta es ejecutar la rehabilitación por etapas, al coincidir en que el proyecto contempla una restauración integral del edificio.

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Detalló que, además de reparar los daños provocados por el siniestro, será necesario renovar sistemas técnicos, hidráulicos y eléctricos que arrastran un importante rezago debido a la falta de mantenimiento durante décadas.

Minutos más tarde, durante la inauguración del nuevo museo de Dzibilchaltún, el gobernador Joaquín Díaz Mena, expresó su compromiso para dar seguimiento puntual al proyecto y que las acciones continúen desarrollándose de manera conjunta con el Gobierno federal, para devolver al Peón Contreras las condiciones para su operación y preservar uno de los recintos culturales más emblemáticos de Yucatán.

A estos se comentarios se sumó Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal, quien aseguró que la meta es reabrir el teatro en un lapso de dos años y que ya se contempla la llegada de un festival internacional que coincidirá con la reapertura de este recinto.