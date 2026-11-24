Padre e hijo salen ilesos luego de que, a bordo de un vehículo, fueron embestidos por una automovilista que se pasó el alto, al fallarle los frenos en una intersección de vialidades del fraccionamiento Kalá, donde los daños se calcularon en poco más de 40 mil pesos.

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El percance ocurrió cuando el padre de familia y el adolescente descendían la pendiente del cerro sobre la avenida Baja Velocidad, con rumbo de la unidad habitacional Colonial Campeche hacia la avenida Concordia.

Fue en Kalá cuando, por la derecha, el Versa recibió el impacto del carro eléctrico JAC blanco, cuya mujer al volante mencionó que le fallaron los frenos.

El vehículo fue impactado por un automóvil eléctrico JAC blanco. / Alejandro Pech

Debido al pavimento de concreto mojado y resbaloso, el auto Nissan giró medio metro a la izquierda al detenerse cerca del camellón, al quedar abollado y señalado de una de las dos puertas de la izquierda.

En cuanto al automotor JAC, se le abolló la facia delantera, junto con el capirote y las salpicaderas.

No hubo lesionados y los involucrados llegaron al acuerdo del pago de daños por medio de la aseguradora, ante agentes de la Policía Estatal.

JGH