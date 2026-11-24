La conductora de televisión Inés Gómez Mont recuperó su libertad en Estados Unidos tras pagar una fianza y abandonar el centro de detención migratoria Broward Transitional Center, en Florida, donde permanecía bajo custodia desde el pasado 30 de octubre.

De acuerdo con información difundida este martes 24 de noviembre, la presentadora consiguió salir de las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por lo que, al menos temporalmente, evitó su deportación a México.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer el monto de la fianza ni las condiciones establecidas por las autoridades estadounidenses para su liberación.

¿Por qué fue detenida Inés Gómez Mont en Estados Unidos?

La conductora fue arrestada el pasado 30 de octubre por autoridades migratorias estadounidenses debido a irregularidades relacionadas con su situación migratoria.

Tras permanecer más de tres semanas bajo custodia, consiguió continuar su procedimiento fuera del centro de detención.

Noticia Destacada Sheinbaum Pardo espera extradición de Inés Gómez Mont a México: “La investigación viene desde hace tiempo”

¿De qué delitos acusan a Inés Gómez Mont en México?

La Fiscalía General de la República (FGR) informó previamente que Inés Gómez Mont enfrenta tres órdenes de aprehensión en México.

Una de ellas corresponde a su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que las otras dos están relacionadas con presunta defraudación fiscal.

Inés Gómez Mont habría salido bajo fianza, luego de permanecer tres semanas bajo custodia del ICE en Estados Unidos. En México, la exconductora enfrenta cargos por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada. https://t.co/3UsszO14mp — Juan Pablo de Leo Spínola (@juanpadeleo) November 24, 2026

La liberación de la conductora en Estados Unidos no modifica, por sí misma, su situación judicial en México.

Por ahora, las autoridades no han informado si habrá nuevas acciones relacionadas con su posible entrega a la justicia mexicana.

IO