Fuga de gas doméstico provocó miedo al estallar en una casa del fraccionamiento Palmas II en Playa del Carmen

Un flamazo de gas butano provocó miedo a los vecinos de una calle en el fraccionamiento de Palmas II en Playa del Carmen, una mujer sufrió crisis nerviosa al percatarse del siniestro y huir llevando en abrazos a un niño pequeño para salvarse.

De acuerdo con datos preliminares, los hechos ocurrieron en una casa ubicada sobre la calle cerrada Yarey con avenida Flor de Nochebuena del fraccionamiento de Palmas II de Playa del Carmen, donde un chispazo de gas provocó el estruendo.

Minutos después de los hechos, vecinos lo reportaron de inmediato a los cuerpos de emergencia a través del 911, al lugar se presentaron elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Paramédicos para atender el siniestro.

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Una mujer que cargaba en brazos a un niño había salido corriendo de la zona para escapar y salvarse ante el temor de ser alcanzada por la flama.

Los bomberos entraron den acción de inmediato para revisar la causa, trascendió que los propietarios de la casa no se encontraban, no había nadie en el interior del inmueble.

Las autoridades municipales informaron que no se reportaron intoxicaciones, por su parte los paramédicos atendieron a la mujer que entró en crisis nerviosa.