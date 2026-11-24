Un grupo de hombres fuertemente armados y encapuchados tomó como rehenes a varias personas dentro de un supermercado de Cartagena de Indias, Colombia, este martes 24 de noviembre, lo que provocó un despliegue de fuerzas de seguridad y afectaciones temporales a las operaciones del aeropuerto internacional Rafael Núñez.

Los hechos ocurrieron en una sucursal de la cadena Éxito, ubicada en el sector de La Castellana, donde presuntos delincuentes ingresaron al establecimiento y retuvieron a clientes y trabajadores.

La Policía Nacional de Colombia desplegó unidades especializadas en las inmediaciones del supermercado para atender la emergencia y buscar la liberación de las personas retenidas.

¿Qué pasó en el supermercado Éxito de Cartagena?

De acuerdo con reportes de medios colombianos, los sujetos ingresaron al establecimiento aparentemente con la intención de cometer un robo, pero posteriormente mantuvieron retenidas a varias personas.

En videos difundidos en redes sociales se observa a individuos encapuchados con aparentes armas largas, mientras algunas personas permanecen sentadas frente a los ventanales del inmueble.

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Las autoridades acordonaron la zona y activaron un operativo de seguridad para evitar que la situación pusiera en riesgo a más ciudadanos.

La Policía informó que su principal objetivo es proteger la integridad de las personas y conseguir una solución segura al incidente.

¿Por qué suspendieron los vuelos en el aeropuerto de Cartagena?

La Aeronáutica Civil de Colombia informó que los aterrizajes en el aeropuerto Rafael Núñez fueron suspendidos temporalmente debido a las operaciones de aeronaves de las fuerzas de seguridad cerca de la pista.

Durante la restricción únicamente se permitieron los despegues previamente programados.

🚨#Atencion| #Cartagena acaba de entrar en modo película de acción: toma de rehenes en un Éxito, policías sobre los techos, despliegue de la Armada y hasta aterrizajes suspendidos en el #Aeropuerto Rafael Núñez por el operativo. La "Patria Milagro" viene con efectos especiales, pero la #crisis de #seguridad no es ficción. 🎬 Sigue a @NoticiasBta, porque en #Colombia el guion de la realidad parece no tener director ni pausa comercial. #LOULTIMO #Urgente #AEstaHora #Video #Viral #PabloEscobar #AbelardoRenuncieYa #Noticia #EnDesarrollo Video: redes sociales — NoticiasBta (@NoticiasBta) November 24, 2026

#Urgente | #MinutoAMinuto | Así se desarrolla el operativo de la Policía para rescatar a los rehenes en el almacén Éxito del sur de Cartagena. Estamos en vivo en el Noticiero de La FM Mediodía. https://t.co/xagh0MOuvz https://t.co/yCN8XCdR0V — La FM (@lafm) November 24, 2026

Posteriormente, la autoridad aeronáutica confirmó que los aterrizajes fueron reanudados y que las operaciones del aeropuerto regresaron a la normalidad.

Por su parte, Grupo Éxito, propietario del establecimiento, señaló que mantiene comunicación con las autoridades y que su prioridad es proteger la vida de los clientes y trabajadores.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los participantes.

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