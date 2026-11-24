La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Mérida conmemoró ayer el 120 aniversario de su fundación, una trayectoria marcada por su participación en distintas etapas del desarrollo económico y social de Yucatán.

Durante el acto, el organismo empresarial hizo un reconocimiento a quienes contribuyeron a construir la institución y planteó la necesidad de fortalecer el comercio formal ante los desafíos actuales del sector.

En la gala conmemorativa, el presidente de la Canaco Mérida, José Enrique Molina Casares, señaló que la celebración representa un ejercicio de memoria para reconocer a generaciones de empresarios que han sostenido la actividad comercial.

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Recordó que la Cámara fue fundada el 23 de noviembre de 1906, en los salones de la Lonja Meridana, bajo la presidencia de Rogelio V. Suárez. También destacó que su antepasado, Olegario Molina Solís, formó parte de la primera junta directiva, vínculo familiar que calificó como motivo de emoción y responsabilidad.

Durante su intervención, Molina Casares recordó algunos episodios en los que la organización participó en la vida pública estatal. Entre ellos mencionó la emisión de vales comerciales en 1913, ante la escasez de moneda durante la Revolución; el impulso a obras de infraestructura vial entre 1917 y 1942, incluida la carretera Mérida-Progreso, así como su colaboración en la creación de la Cruz Roja Mexicana en Yucatán.

También citó el respaldo al sostenimiento del Cuerpo de Bomberos de Mérida desde 1947 y durante más de tres décadas, así como la promoción de espacios comerciales y de convenciones, además de la Expo Feria del Comercio.

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En cuanto a su estructura actual, el dirigente informó que la Canaco Mérida agrupa a más de mil 200 empresas afiliadas y mantiene presencia en el interior del estado mediante delegaciones en Ticul, Motul, Peto, Tekax, Tizimín y Valladolid.

Sostuvo que uno de los principales retos es impulsar la formalización de los establecimientos para generar condiciones de competencia equitativas y favorecer el crecimiento económico. Sin embargo, no presentó indicadores sobre el número de negocios informales ni metas concretas para ampliar la incorporación de comerciantes al organismo.

La ceremonia también incluyó la entrega de reconocimientos a expresidentes de la Cámara y contó con la asistencia del gobernador Joaquín Díaz Mena, la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, así como de representantes de distintas organizaciones empresariales.

Al cerrar su mensaje, Molina Casares rindió homenaje a quienes mantienen abiertos pequeños y grandes negocios en Yucatán y sostuvo que la continuidad de la institución dependerá del trabajo cotidiano de los comerciantes.