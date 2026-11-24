Con un programa de 11 largometrajes y 20 cortometrajes, la decimocuarta edición del Festival de Cine de Terror Mórbido presentó las actividades que se llevarán a cabo del 4 al 6 de diciembre en Mérida.

Este año, la muestra tendrá como sede la Cineteca Nacional Manuel Barbachano Ponce, dentro del Teatro Armando Manzanero, donde se podrán disfrutar todas las funciones del festival.

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Kevin Manrique, coproductor de Mórbido Mérida, explicó que la muestra seleccionada para este año incluye talento local, mexicano e internacional.

A diferencia de otras ediciones, esta vez no se contemplan talleres ni actividades aledañas, sino que las proyecciones serán el principal atractivo, para que los entusiastas del terror puedan disfrutar de una cuidada selección de cintas.

La programación incluye producciones de México, Estados Unidos, España, Noruega, Eslovaquia y Chile, entre otros países, con estrenos nacionales y exhibiciones especiales que buscan acercar al público a distintas propuestas del cine fantástico y de terror.

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Además, esta edición tendrá una presencia recurrente de historias relacionadas con la televisión, la nostalgia y los contenidos audiovisuales del pasado, elementos que coincidieron en varias de las películas recibidas por la organización.

Entre las funciones principales destaca la cinta mexicana Sacrificios, de Mauricio Chernovetzky, que inaugurará el festival el viernes 4 de diciembre a las 19:00 horas. La historia aborda la pérdida de un hijo y la búsqueda de esperanza de unos padres mediante rituales de origen indígena.

En el apartado local, se presentará un programa de cortometrajes peninsulares con trabajos realizados en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, además de una selección universitaria integrada por seis producciones de estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán, la Anáhuac Mayab y la Universidad de las Artes de Yucatán.

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Este último apartado forma parte del concurso universitario que Mórbido Mérida realiza desde 2011 y cuya premiación se llevará a cabo durante la clausura.

Los organizadores destacaron la importancia de mantener estos espacios para los nuevos realizadores, pues los cortos suelen tener menos distribución y exhibición que los largometrajes.

Sobre otros trabajos, destaca la obra Suturas o la curación a través del lente de un mundo artificial, producción estadounidense que tendrá su estreno en México y que reúne varias historias sobre la necesidad de expiar culpas, incluso mediante el uso de la tecnología.

Otra de las cartas fuertes será Familia teme enfrentar una nueva noche de terror, de Cristian Ponce, director que regresa a Mórbido Mérida después de la recepción de La frecuencia Kirlian. Esta vez, presenta a una familia atrapada en un ciclo televisivo de horror.