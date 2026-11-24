Habitantes del municipio de Carmen exigieron al Congreso del Estado sacar de la congeladora legislativa tres iniciativas que buscan atender problemas prioritarios para la población, relacionados con el acceso al agua potable, el rescate de los centros históricos y el tratamiento de los residuos sólidos, al considerar que son propuestas de beneficio colectivo que no han recibido la misma atención que otros asuntos legislativos que avanzan con mayor rapidez.

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Como medida para presionar a los diputados y exigir que estas propuestas sean analizadas, dictaminadas y aprobadas, el diputado local por el partido Morena, Jorge Pérez Falconi, representante de Carmen, entregó a la Oficialía de Partes del Poder Legislativo varias cajas que contienen seis mil 421 cartas ciudadanas con sus respectivas firmas de respaldo, recabadas durante recorridos realizados semanas atrás en distintas zonas del municipio.

El diputado explicó que las tres iniciativas responden a problemáticas que afectan directamente a las familias carmelitas. La primera plantea establecer mecanismos de justicia hídrica para garantizar mejores condiciones de acceso al agua potable; la segunda busca impulsar el rescate y conservación de los centros históricos de Campeche, mientras que la tercera propone transformar gradualmente los actuales tiraderos de basura a cielo abierto en centros integrales para el tratamiento de residuos sólidos.

Se presentaron seis mil 421 cartas ciudadanas con firmas. / Alejandro Balan

Señaló que las firmas representan el respaldo de ciudadanos y sus familias, quienes consideran necesario que estas propuestas no permanezcan indefinidamente en el tintero, sobre todo porque atienden necesidades que pueden mejorar su entorno inmediato y cuya solución compete también a las autoridades legislativas.

Pérez Falconi sostuvo que, independientemente de las diferencias políticas o de la mayoría parlamentaria que tiene su partido, las iniciativas que buscan resolver problemas de la población deben recibir atención. Por ello, consideró que los diputados tienen la obligación de estar a la altura del mandato ciudadano y responder a las demandas de quienes los eligieron.

Aunque reconoció que algunas propuestas fueron presentadas hace apenas unos meses, cuestionó que mientras ciertos asuntos legislativos consiguen avanzar rápidamente, incluso mediante procedimientos acelerados, otras iniciativas permanezcan sin dictaminarse, pese a su relevancia social. Evitó señalar directamente a su bancada, pero insistió en que todas las propuestas deben ser consideradas y atendidas conforme a su importancia.

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Finalmente, indicó que la entrega de las seis mil 421 cartas también constituye un ejercicio del derecho de petición establecido en el artículo 8 constitucional y una forma de amplificar la voz de los carmelitas ante el Congreso, para que sus demandas no sean relegadas y las tres iniciativas puedan avanzar hasta su eventual aprobación.

JGH