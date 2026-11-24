En asamblea de la delegación D II 48 del Subsistema de Telesecundarias, docentes exigieron a la representante de la sección 04 del SNTE deje participar a un tercer docente como aspirante a delegado efectivo para acudir al próximo Congreso Estatal de ese gremio magisterial, y bajo presión la enviada del dirigente Sergio Flores Gutiérrez aceptó la decisión de la asamblea, aunque al final el ganador resultó ser otro maestro en la figura de Omar Alejandro Tucuch Argáez.

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Este martes se realizó esa asamblea electiva, la cual tuvo lugar en el local del Sindicato de Maestros, y fue encabezada por Wendy Beatriz Uc Uicab como representante sindical en su papel como presidenta de los Trabajos de la Asamblea Extraordinaria de la delegación D II 48 y por Víctor Hugo Lara Canto, actual delegado de esa delegación magisterial.

Tras el pase de lista, asistieron 53 docentes de un total de 59, y la mesa de debates se integró por Víctor Canul Acosta, Daniel Manzanero Ayil y Reina Rubí Fonz Novelo como secretario y escrutadores, respectivamente.

SNTE ESTÁ ELIGIENDO A SUS DELEGADOS A MODO PARA REFORMAR SUS ESTATUTOS.

Y lo que parecía una asamblea muy tranquila, previo a la presentación de propuestas por escrito, el profesor Carlos Salvador Pérez Coyoc pidió la palabra y le fue cedido el micrófono, y señaló que es muy importante que el delegado efectivo que acuda a ese congreso estatal represente a la base magisterial, y no acuda solo a levantar la mano y aceptar las decisiones del SNTE.

La asamblea extraordinaria se realizó este martes en el local sindical con la asistencia de 53 de los 59 docentes integrantes. / Mauriel Koh

Pidió abrir conciencias, el SNTE en Campeche está eligiendo a modo a los próximos delegados que irán también al Congreso Nacional y ya los están condicionando porque quieren reformar los estatutos a favor de que el secretario nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, sea elegido como presidente nacional del SNTE, y al aprobarse la reforma a esos estatutos, será nombrado presidente vitalicio del gremio magisterial.

Dijo que Cepeda nacional es juez y parte, porque es Senador de la República y a la vez secretario general del SNTE, y así no está defendiendo la base magisterial porque está sujeto a las decisiones del gobierno federal.

Exhortó al nuevo delegado efectivo a que no acepte la reforma a los estatutos del SNTE, y que su voto sea libre y secreto y no se deje manipular por la cúpula magisterial.

La representante de Flores Gutiérrez intentó detener la intervención del profesor Carlos Pérez, pero la asamblea se lo impidió y exigieron que siga hablando.

DOCENTES EXIGIERON DEMOCRACIA ABIERTA

Al final de su intervención se registraron dos propuestas, que fueron de los maestros Omar Alejandro Tucuch Argáez y Roger Martín Collí Chablé; sin embargo, maestros pidieron a la representante del SNTE aceptara el registro de Carlos Pérez sin propuesta por escrito, pues ya lo había dicho en su intervención, a lo que ella se negó porque la convocatoria especifica que debe ser una propuesta por escrito y que contenía una ponencia.

Con voz alta, con respeto y con el argumento de una democracia abierta, los docentes exigieron a Uc Uicab aceptar la participación de Carlos Pérez; se negó una y otra vez, pero al final, con la presión de los maestros, aceptó con la aprobación de 30 de 53 maestros participantes, pero dio un receso de 20 minutos para que Carlos Pérez hiciera su propuesta.

De inmediato, Pérez Coyoc salió del recinto y regresó a los pocos minutos ya con su propuesta y ponencia, que su representante entregó a Uc Uicab.

Omar Alejandro Tucuch Argáez con 25 votos ganó la elección / Mauriel Koh

ELECCIÓN

Tras la integración de las tres propuestas inició la votación libre y secreta de los 53 maestros presentes, siendo el ganador Omar Alejandro Tucuch Argáez con 25 votos, quedando en segundo sitio Carlos Pérez Coyoc con 17 sufragios, y en tercer lugar se ubicó Roger Collí Chablé con 9 votos a su favor, habiendo un voto nulo.

Wendy Beatriz Uc Uicab, como representante sindical, tomó la protesta al elegido delegado de Telesecundarias.

JGH